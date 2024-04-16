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16 Nis 2024 - 15:26- Gündem G:

KOÜ'lü profesör kansere yenildi

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Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Vehbi Başer, kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.

KOÜ'lü profesör kansere yenildi mask
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Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin sevilen öğretim üyelerinden Prof. Dr. Vehbi Başer, uzun süredir kanser nedeniyle Üsküdar Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Evli ve iki çocuk babası Başer, tedavi gördüğü Üsküdar Devlet Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti. Başer’in vefatı, sevenlerini yasa boğarken cenazesinin yarın (17 Nisan) İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.

Vehbi Başer kimdir?

1961 Eskişehir doğumlu. Lisans öğrenimini 1985’te doktorasını 1993’te tamamladı. 2000’de Uygulamalı Sosyoloji alanında Doçent ünvanı aldı. Hacettepe (1986–1993) ve Kırıkkale (1993–2005) üniversitelerinde çalıştı. 2005-2011 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Başkanı ve Ağustos 2016'ya kadar öğretim üyesi olarak görev yaptı. Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktaydı.

Milli Eğitim Şurası (1995), Aile Şurası (2008) gibi ulusal düzeydeki çalışmalarda katılımcı ve komisyon başkanı olarak görev aldı. “Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Danışma Kurulu’nda (2006-2009) Akademik Temsilci olarak görevlendirildi. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından düzenlenen Sosyoloji, Sosyoloji-Psikoloji ve Siyaset Bilimi-Sosyoloji panellerinde ve çalıştaylarında görev aldı. TÜBİTAK tarafından sağlanan Araştırma Projeleri, Burs Programları ve Proje Yarışmaları’nda değerlendirme kurullarına davet edildi.

Yayınlanmış araştırma ve makalelerine ilaveten yurtiçinde ve yurtdışında (Avusturya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Japonya, İspanya, Moğolistan, Endonezya, Kazakistan ve Romanya) Sosyoloji ve Felsefe alanındaki kongre ve sempozyumlarda bildiri sundu. Çeşitli seminer ve konferanslar verdi, televizyon programlarına katıldı. Sosyoloji Derneği, Sosyologlar Derneği ve Uluslararası Sosyoloji Derneği (International Sociological Association) ile bu derneğin Clinical Sociology Research Commitee (RC 46) üyesi olan Vehbi Başer, evli ve iki çocuk babası.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, sosyal, İstanbul, Balıkesir

16 Nis 2024 - 15:26 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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