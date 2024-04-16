Hudut Kartalları 2'si terör örgütü mensubu 4 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hudut kartalları tarafından Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK, birinin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: TRT Haber