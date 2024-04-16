Bülent Sarı tatil için gittiği Göcek’te Özgür Özel ile karşılaştı

ÖZEL VE SARI TESADÜFEN KARŞILAŞTI

CHP İl Başkanı Bülent Sarı ve ailesi, Ramazan Bayramında tatil için Göcek’e gitti. Burada CHP Kocaeli’nin önemli isimlerinden olan Hakan Tanta ve ailesiyle buluşan Bülent Sarı, tesadüfen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile karşılaştı. Sarı, Tanta ve aileleri Özgür Özel bile birlikte bir balıkçıda yemek yedi. Yemekte birçok konu üzerinde konuşma gerçekleşirken Özgür Özel’in Kocaeli’de kazanılan 3 belediyeden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve Sarı’nın da 2029 yerel seçimlerinde CHP’yi Kocaeli’de birinci parti yapmak için Özel’e söz verdiği öğrenildi.