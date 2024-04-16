Bülent Sarı tatil için gittiği Göcek’te Özgür Özel ile karşılaştı

ÖZEL VE SARI TESADÜFEN KARŞILAŞTI
CHP İl Başkanı Bülent Sarı ve ailesi, Ramazan Bayramında tatil için Göcek’e gitti. Burada CHP Kocaeli’nin önemli isimlerinden olan Hakan Tanta ve ailesiyle buluşan Bülent Sarı, tesadüfen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile karşılaştı. Sarı, Tanta ve aileleri Özgür Özel bile birlikte bir balıkçıda yemek yedi. Yemekte birçok konu üzerinde konuşma gerçekleşirken Özgür Özel’in Kocaeli’de kazanılan 3 belediyeden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve Sarı’nın da 2029 yerel seçimlerinde CHP’yi Kocaeli’de birinci parti yapmak için Özel’e söz verdiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.