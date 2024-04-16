İzmit'te korkutan yangın! 8 katlı bina tahliye edildi

Yangın 15:45 sıralarında İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı binanın alt katındaki elektrikçi dükkanının deposunda meydana geldi. Depoda bulunan malzemelerin alevleri binanın dış cephe kaplamasına sıçradı. 8 katlı binanın dış cephesi yanarken binayı dumanlar kapladı.
8 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın ön ve arka kısmında yangına müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürülürken, duman tahliye çalışmaları devam ediyor.
MERAKLI VATANDAŞLAR DAKİKALARCA İZLEDİ
Yangın esnasında meraklı vatandaşlar bina çevresine toplanarak yaşananları izlerken, bazıları cep telefonları ile yangını kayda aldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.