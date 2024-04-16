Kartepe’de başkan yardımcıları belirlendi

31 Mart yerel seçimleri sonrasında güven tazeleyerek yeniden belediye başkanı seçilen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, başkan yardımcılarını belirledi.
Belediye Başkanı Kocaman’ın ilk döneminde başkan yardımcısı ve başkan vekili olarak görev yapan Orhan Akyüz, görevine devam ederken, yeni başkan yardımcısı olarak MHP’den meclis üyesi seçilen Enes Emengen görevlendirdi.
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, başkan yardımcılarına makamında görevlerini tevdi ederek, “Kartepemiz için en güzel, en hayırlı hizmetlerde birlikte çalışacağız. Rabbim hepimize, hemşehrilerimizin teveccühüne karşılık mahcup olmadan, hizmet etmeyi naip etsin. Başarılar ve kolaylıklar diliyorum” açıklamasında bulundu.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.