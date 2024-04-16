Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Türkiye'de yenilenebilir enerjiden elektrik üretim rekoru 12 Nisan'da yüzde 78,5'le kırıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'i yenilenebilir kaynaklardan karşılanarak rekor kırıldı.

Türkiye'de yenilenebilir enerjiden elektrik üretim rekoru 12 Nisan'da yüzde 78,5'le kırıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, yılın ilk 3 ayındaki etkili yağışların barajlardaki doluluk oranlarını yükseltmesiyle elektrik üretiminde hidrolik kaynakların payının arttığı kaydedildi.

Tüm yurtta güneşli geçen bayram tatilinde bazı bölgelerde rüzgarın da etkili olmasıyla elektrik üretiminde rekor kırıldığı belirtilen açıklamada, sadece 12 Nisan'da değil bayram tatili haftası boyunca yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payının rekor seviyelerde gerçekleştiği, bir haftalık süreçte üretilen elektriğin yüzde 74,8’ini yani 4’te 3’ünü yenilenebilir kaynakların sağladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "12 Nisan’da günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5’ini yenilebilir kaynaklardan sağladık." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yenilenebilir enerjiden sağlanan elektrik üretiminin 12 Nisan'da tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştığını aktararak, "Bayramın üçüncü günü günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5’ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Üretimde barajlar, yüzde 24,52 ile ilk sırayı alırken onu yüzde 20,93 ile rüzgar, yüzde 12,80 ile akarsu ve yüzde 11,27 ile güneş takip etti." bilgisini paylaştı.

Yenilenebilir enerjinin Türkiye’nin cari açık ve iklim değişikliği ile mücadelesinde kilit role sahip olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yakaladığımız bu üretim seviyesi, ülkemizin arz güvenliğini sağlaması, dışa bağımlılığını azaltması ve karbon nötr hedefimize ulaşmak açısından oldukça önemli. Yenilenebilir enerji, enerjide tam bağımsızlığımızın anahtarı olacak. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları daha yoğun bir şekilde göreceğiz. Bu alandaki yatırım süreçlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Finansman imkanlarını daha da iyileştireceğiz. 2024 başında lisanssız yenilenebilir yatırımları için 7 bin 500 megavatlık bir ilave kapasiteyi ilan etmiştik. Özellikle sanayicilerimizin bu yeni kapasite imkanlarından yararlanmasını bekliyoruz."

Bakan Bayraktar, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından da "Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3,5 gigavat güneş ve 1,5 gigavat rüzgar santralini devreye alacağız. 2035 yılı hedefimiz yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını yüzde 55’e yükseltmek." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

# Türkiye, HER, yeni, sosyal medya, sosyal, Bayram tatili

16 Nis 2024 - 16:26 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.650.543 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON VE MUTFAK ELEMANI ARANIYOR

Yahyakaptan da bulunan kafemizde görevlendirilmek üzere, deneyimli GARSON VE MUTFAK ELEMANI alınacaktır. Tel: 0532 780 35 76

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak,Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır.Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERKEK PERSONEL ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücr...

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap palet ve kereste fabrikasında çalışacak ELEMANLAR alınacaktır. Maaş+ Ssk+ Yemek+ Yol FURKAN AMBALAJ VE KERESTECİLİK Özdilek AVM Karşısı Uzunç...

KURYE VE YARDIMCI ARANIYOR

En az B sınıfı ehliyetli Motosiklet kullanabilen, KURYE VE YARDIMCI aranıyor. Tel: 0505 684 41 58

DAMPERLİ TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Başiskele’de bulunan firmamıza TECRÜBELİ DAMPERLİ TIR ŞOFÖRÜ alınacaktır. Tel: 0533 303 78 79- 0532 470 92 41

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

KOMİ ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, 18 – 25 yaş arası KOMİ alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 545 623 51 20

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL