İzmit'te dondurmanın bir topu bakın ne kadar oldu?

TOPU 20, KİLOSU 400 LİRAYA YÜKSELDİ
Geçtiğimiz yıla göre dondurmanın bir top fiyatı yaklaşık yüzde 50 oranında artış yaşandı. Fiyatların artmasına karşı vatandaşlar sıcak havalarda dondurmadan vazgeçmedi. İzmit Çarşı’nın vazgeçilmez dondurma esnafı olan Serbesler dondurmada da geçtiğimiz eylül ayından bu yana 15 liradan satılan dondurmanın topu 20 liraya yükseldi. Dondurmanın kilo fiyatı da 300 TL’den 400 TL’ye yükseldi. Yaz sıcaklarının kendine iyi hissettirmesiyle ilerleyen günlerde dondurma fiyatlarında yeniden artış yaşanması bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
İzmitli - Toros dondurma bile 300 lira olmuş serbestler 400 lira olması normal
İçe Cream - Sıra var mı var
Gölcüklü - Ama dondurma yiyoruz Degirmenderede Serbesler Tek geçerim
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.