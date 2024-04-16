Harun Yıldızlı, Kızgızistan yolcusu

Toplantı 17 Nisan ve 20 Nisan tarihleri arasında Bişkek'te gerçekleştirilecek. 11’nci bu toplantı gündeminde TÜRKPA Üyesi Devletlerin Ticaret Misyonları; Ulusal Ekonomiyi Güçlendirmek ve Ortak Ekonomik İşbirliğine Katkıda Bulunmak ile ilgili rapor ve sunumların değerlendirmesi ve taslakların hazırlanması bulunuyor. 12’nci toplantının konusu olarak belirlenen Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınmanın Bir Unsuru Olarak Enerji Güvenliği hakkında gerekli rapor ve model kanunların hazırlanması ile toplantı tamamlanacak.