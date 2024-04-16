Hürriyet: Derdini anlatmak isteyeni standa bekliyoruz

ÖNERİLER SUNULDU
İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Sen Anlat İzmit’ halk günleri programı bu kez Kuruçeşme Mahallesi’nde düzenlendi. Vatandaşların, talep ve önerilerini sunma imkânı bulduğu programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis üyeleri, İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Gülşah Çubuklu ve ilgili belediye personeli katıldı.
İKRAMLAR DAĞITILDI
Vatandaşlar direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini Başkan Hürriyet’e iletti. Program kapsamında vatandaşlara ayrıca belediye tarafından üretilen mantar ve çeşitli ikramlar dağıtıldı. Programda konuşan Hürriyet, “Seçimden önce başlayan programlarımız seçimden sonra da devam ediyor. Halkımızın ayağına giderek birçok bölgede standımızı kuruyoruz. Vatandaşlarımızı dinliyoruz, sonrasında da tek tek dönüş yapıyoruz. Derdini, sıkıntısını anlatmak isteyen vatandaşlarımızı ‘Sen Anlat İzmit’ standımıza bekliyoruz” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.