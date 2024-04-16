Başkan Özlü, ziyaretçi ağırlıyor

MAKAMINDA AĞIRLADI

Başiskele Belediye Başkanlığı’nda ikinci dönemine resmen başlayan Başkan Yasin Özlü, kendisini ziyarete gelen hemşerilerini belediyede ağırlayarak tebrikleri kabul ediyor. Haftanın ilk gününde Başkan Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Yöneticisi Sedirhan Bozkuş, ilçenin kanaat önderlerinden Hacı Mehmet Bozkuş ile Pekin Emlak'ın sahibi Ahmet Pekin, emlak danışmanları Hanife Serindere ve Sezgin Özgür’ü ağırladı.

GÜZEL İŞLERE DEVAM

Nazik ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı misafirlerine teşekkür eden Başkan Özlü, nice güzel işleri ve hizmetleri Başiskele’de hep birlikte devam ettireceklerini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi