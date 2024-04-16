Lokanta ve kafelerde KDV'ye zam geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın lokanta ve kafelerde vergi artışına ilişkin tebliği yayınlandı.
Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan tebliğ taslağına göre yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oranını düzenleyen maddede değişikliğe gidildi.
Karara göre yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20’ye çıkartılacak.
Tebliğ taslağına ilişkin görüşler toplanacak. Son halinin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından resmen uygulamaya girecek.
ALKOLE YÜZDE 20 KDV UYGULANACAK
Kahvehane, kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri, büfe dahil lokantalarda KDV oranı yüzde 8’den yüzde 10’a çıkacak.
Bu işletmelerde alkollü içecekler için uygulanan yüzde 18 KDV oranı yüzde 20’ye çıkartılacak.
Alkollü hizmet veren işletmelerde de KDV oranı yüzde 20'ye yükselecek
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Baydeg - Maşallah soyguna devam
Tuzsuz Deli - Bizim duyarlı esnafımız yüzde 2 lik artışı en az yüzde 10 a yuvarlamasını bilir,küsuratla uğraşmaz.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.