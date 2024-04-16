Ağabeyleri ile hazırlık maçı yaptılar

U-18 TAKIMI GRUPLARI GİDECEK
Gölcükspor U-18 yaş grubu bu sezon Elit Lig’de mücadele etti. Elit Ligi Play-Off’u ilk sırada tamamlayan Kırmızı-Siyahlı ekip, ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkını kazandı. Mustafa Çelik’in teknik sorumluluğunu yaptığı U-18 takımı grup maçlarına hazırlanıyor. Önceki günde A Takımla hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
UZUNER, FAZLA OYNAMAYAN İSİMLERE ŞANS VERDİ
Son maçında deplasmanda kent derbisinde Gebzespor’a 2-1 yenilen Gölcükspor, 21 Nisan’da sahasında Keşanspor’u konuk edecek. Teknik Sorumlu Ömer Faruk Uzuner, bu maç öncesinde U-18 takımı ile oynanan hazırlık maçında ligde çok fazla forma şansı bulamayan isimleri oynadı. İlk yarısını A takımın 3-0 önde tamamladığı maçta golleri Coşkun Güner ve Cihan (2) attı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.