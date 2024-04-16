Ağabeyleri ile hazırlık maçı yaptılar

U-18 TAKIMI GRUPLARI GİDECEK

Gölcükspor U-18 yaş grubu bu sezon Elit Lig’de mücadele etti. Elit Ligi Play-Off’u ilk sırada tamamlayan Kırmızı-Siyahlı ekip, ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkını kazandı. Mustafa Çelik’in teknik sorumluluğunu yaptığı U-18 takımı grup maçlarına hazırlanıyor. Önceki günde A Takımla hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

UZUNER, FAZLA OYNAMAYAN İSİMLERE ŞANS VERDİ

Son maçında deplasmanda kent derbisinde Gebzespor’a 2-1 yenilen Gölcükspor, 21 Nisan’da sahasında Keşanspor’u konuk edecek. Teknik Sorumlu Ömer Faruk Uzuner, bu maç öncesinde U-18 takımı ile oynanan hazırlık maçında ligde çok fazla forma şansı bulamayan isimleri oynadı. İlk yarısını A takımın 3-0 önde tamamladığı maçta golleri Coşkun Güner ve Cihan (2) attı.