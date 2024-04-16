Yahya Kaptanspor şampiyon

14’DE 14 YAPTI
Yahya Kaptanspor, U-15 Ligi C Grubu’nda oynadığı tüm maçları kazandı. 13’de 13 yapan Sarı-Siyahlı ekip, son maçında Öncü Gençlikspor’u yenmesi halinde bitime iki maç kala şampiyonluğunu ilan edecekti. Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçı 5-1 kazanan Sarı-Siyahlı ekip, 14’de 14 yaparak mutlu sona ulaştı. Yahya Kaptanspor, bu akşam 15. hafta maçında deplasmanda ikinci sıradaki Yenikandıraspor’a konuk olacak. Kandıra Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak.
FARUK SARMAN, “ÇOK YETENEKLİ İSİMLER VAR”
Yahya Kaptanspor Altyapı Koordinatörü Faruk Sarman, U-15 yaş grubunda şampiyon olan kadroda çok yetenekli isimlerin olduğunu belirterek, “Bu oyuncu grubumuzla 3-4 yıldır birlikteyiz. Birkaç oyuncumuz gitti. Birlikte oynayan iyi bir takım olduk. Bu sezonda U-15 Ligi’nde şampiyonluğa ulaştık. Bu konuda emeği geçen hocalarım Kürşat Kumaş, Fatih Gökmen ve Berke Gürdal’a teşekkür ediyorum. Ayrıca bizimle antrenmanda ve maçlarda birlikte olan sporcu velilerine teşekkür ediyorum” dedi.
U-15 LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.