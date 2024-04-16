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Yahya Kaptanspor şampiyon

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Küçük yaş gruplarında Yahya Kaptanspor, U-15’lerde ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğa ulaştı. C Grubu’nda yer alan Sarı-Siyahlı ekip, son maçında Öncü Gençlikspor’u 5-1 yendi.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Yahya Kaptanspor şampiyon mask
Yahya Kaptanspor şampiyon
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14’DE 14 YAPTI

Yahya Kaptanspor, U-15 Ligi C Grubu’nda oynadığı tüm maçları kazandı. 13’de 13 yapan Sarı-Siyahlı ekip, son maçında Öncü Gençlikspor’u yenmesi halinde bitime iki maç kala şampiyonluğunu ilan edecekti. Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçı 5-1 kazanan Sarı-Siyahlı ekip, 14’de 14 yaparak mutlu sona ulaştı. Yahya Kaptanspor, bu akşam 15. hafta maçında deplasmanda ikinci sıradaki Yenikandıraspor’a konuk olacak. Kandıra Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak.

FARUK SARMAN, “ÇOK YETENEKLİ İSİMLER VAR

Yahya Kaptanspor Altyapı Koordinatörü Faruk Sarman, U-15 yaş grubunda şampiyon olan kadroda çok yetenekli isimlerin olduğunu belirterek, “Bu oyuncu grubumuzla 3-4 yıldır birlikteyiz. Birkaç oyuncumuz gitti. Birlikte oynayan iyi bir takım olduk. Bu sezonda U-15 Ligi’nde şampiyonluğa ulaştık. Bu konuda emeği geçen hocalarım Kürşat Kumaş, Fatih Gökmen ve Berke Gürdal’a teşekkür ediyorum. Ayrıca bizimle antrenmanda ve maçlarda birlikte olan sporcu velilerine teşekkür ediyorum” dedi. 

Yahya Kaptanspor şampiyon

 

U-15 LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Yahya Kaptanspor

14

14

0

0

85

10

42

2-Yenikandıraspor

14

11

2

1

47

9

35

3- Öncü Gençlikspor

14

8

2

4

32

23

26

 4-Erenlerspor

15

8

2

5

37

29

26

5- İzmit Yıldızspor

14

7

2

5

40

18

23

6-Taşköprü Birlikspor

15

5

0

10

29

41

15

7-Tavşantepespor

14

4

1

9

14

46

13

8- Körfez İlçesi Birlik

14

2

1

11

14

57

4

9-Çenedağspor

14

0

0

14

1

66

-3

 

 

# VAR, hafta, İzmit, Körfez

16 Nis 2024 - 18:36 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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