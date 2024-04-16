İzmit 41 FK lider bitirdi

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ OLDU
İzmit 41 Futbol Kulübü ile Başiskele Belediyespor, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda karşı karşıya geldi. Kazanan takımın lider olacağı maçta ikinci sıradaki İzmit 41 FK, rakibini 1-0 yendi. Mavi-Beyazlı ekip, bu galibiyetle puanını 18 yaptı, grubun yeni lideri oldu. Son maçında Kocaeli 61 FK’yı 4-2 yenen Maltaspor da puanını 17’ye çıkardı, ikinci sıraya yükseldi. U-17 Ligi B Grubu’nda ikinci yarı maçlarının çok büyük çekişmeye ve heyecana sahne olması bekleniyor.
U-17 LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.