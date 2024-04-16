İzmit 41 FK lider bitirdi

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ OLDU

İzmit 41 Futbol Kulübü ile Başiskele Belediyespor, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda karşı karşıya geldi. Kazanan takımın lider olacağı maçta ikinci sıradaki İzmit 41 FK, rakibini 1-0 yendi. Mavi-Beyazlı ekip, bu galibiyetle puanını 18 yaptı, grubun yeni lideri oldu. Son maçında Kocaeli 61 FK’yı 4-2 yenen Maltaspor da puanını 17’ye çıkardı, ikinci sıraya yükseldi. U-17 Ligi B Grubu’nda ikinci yarı maçlarının çok büyük çekişmeye ve heyecana sahne olması bekleniyor.

U-17 LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU



