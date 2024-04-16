Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
16 Nis 2024 - 18:42- Gündem G:

Toplu taşıma esnafı zam dilekçelerini UKOME’ye verdi: Ulaşım esnafından yüzde 75 zam talebi

ABONE OL Google News Sayfamız

Toplu taşıma esnafını temsil eden oda ve kooperatif yetkilileri, esnafın zorda olduğunu söyleyerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) zam teklifini verdi. Teklife göre kent geneli ulaşım ücretlerine yüzde 75 zam isteniyor.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Toplu taşıma esnafı zam dilekçelerini UKOME’ye verdi: Ulaşım esnafından yüzde 75 zam talebi mask
Toplu taşıma esnafı zam dilekçelerini UKOME’ye verdi: Ulaşım esnafından yüzde 75 zam talebi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ZAM REDDEDİLİP DESTEK VERİLMİŞTİ

 

Bu yılın başında Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası, artan maliyetler nedeniyle Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) ulaşım ücretlerine yüzde 50’lik zam yapılması teklifinde bulunmuştu. UKOME bu teklifi reddetmişti. Ret kararıyla ulaşım sektörü paydaşları bir araya gelerek Büyükşehir yetkilileriyle görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler sonucu ulaşım ücretlerine zam yerine esnafa destek kararı çıktı. 1 öğrenci kaç kez otobüse binerse binsin tam bilet ücreti ile aradaki ücret farkını Büyükşehir esnafa ödüyordu. İndirimli binişlerde yolcuların günde 4 binişinin tam biletle arasındaki ücret farkını Büyükşehir’in esnafa ödemesi ve ücretsiz binişte ise 4 kez otobüse binen vatandaşın ücretinin Büyükşehir tarafından esnafa tam bilet olarak verilmesi kararlaştırılmıştı.

 

GENEL KURULDA DİLE GETİRİLMİŞTİ

 

Kentteki ulaşım sektörüne zam yerine destek verilmesi kararından yaklaşık 1 ay sonra S.S. 5 No’lu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Mali Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirmişti. Genel kurulda konuşan Kooperatif Başkanı Niyazi Yağız, 2024 Yerel Seçimleri’nin ardından ulaşım ücretlerine zam yapılacağını açıklamıştı. Genel kuruldaki Divan Başkanı, Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt da yaptığı konuşmada Yağız’ı desteklemişti. Seçimin ardından ‘Ulaşıma zam gelecek mi?’ sorusunun cevabını Başkan Mustafa Kurt ile Kocaeli Toplu Taşıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar verdi.

 

TEKLİF KONUSUNDA KENDİLERİYLE GÖRÜŞECEĞİZ

 

Mustafa Kurt, ulaşım zammıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şu anda beklemedeyiz çünkü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreterlik henüz işbaşı yapmadı. Göreve başladıklarında teklif konusunda kendileriyle görüşeceğiz. Zam oranı belirtmek doğru olmaz ama esnaf grubu olarak sıkıntıdayız. Esnaf odası olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız çünkü mevcut şartlarla iş yapabilme şansımız yok. Normal şartlarda zammımızı yılbaşında almamız gerekiyordu fakat araya yerel seçim girdi. En kısa sürede gerekeni yapacağız” ifadelerini kullandı.

 

YÜZDE 75’LİK ZAMDA ISRARCIYIZ

 

Kocaeli Toplu Taşıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar ise ulaşıma zamla ilgili yaptığı açıklamada, “Ulaşım sektörüne yılbaşında yapılan düzenleme ile zam verildiği öne sürülüyor ama o karar zam değildi. Seçim sonrası UKOME’ye zam dilekçemizi verdik. Yolculuk ücretlerine yüzde 75’lik artış yapılması gerektiğini belirttik. Yılbaşında herkes yüzde 60-70 zammını aldı, biz almadık. O dönem verilmeyen zammı 5 ay gecikmeli almak istiyoruz. 5 ay kayıp var, esnaf zorda. Yüzde 75 zamda ısrarcıyız. 20-25 bin TL maaşa şoför bulamıyoruz. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu kararı almada personeline verdiği zam oranını göz önünde bulundurmalı” dedi.

 

 

Toplu taşıma esnafı zam dilekçelerini UKOME’ye verdi: Ulaşım esnafından yüzde 75 zam talebi

KURT VE YAŞAR KONUŞTU

Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ile Kocaeli Toplu Taşıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar, zam talebinin gerekçelerini sıraladı.

 

Toplu taşıma esnafı zam dilekçelerini UKOME’ye verdi: Ulaşım esnafından yüzde 75 zam talebi

BÜYÜKŞEHİR DESTEK VERMİŞTİ

Bu yılın başında esnaf, ulaşım ücretlerine yüzde 50’lik zam yapılması teklifinde bulunmuş, bu teklifi reddeden UKOME çeşitli destekleri açıklamıştı.

 

  

İZMİT’TE ŞEHİRİÇİ ULAŞIM ÜCRETLERİ

BİLET

ÜCRET (TL)

Tam

13

Öğrenci ve indirimli binişler

7

 

# Kocaeli, seçim, VAR, Büyükşehir, başkan, İzmit

16 Nis 2024 - 18:42 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.650.543 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Ali Bayram - Yüzde yetmişbeş azdır.Bari Yüzde yüz yapın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 19:00

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON VE MUTFAK ELEMANI ARANIYOR

Yahyakaptan da bulunan kafemizde görevlendirilmek üzere, deneyimli GARSON VE MUTFAK ELEMANI alınacaktır. Tel: 0532 780 35 76

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak,Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır.Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERKEK PERSONEL ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücr...

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap palet ve kereste fabrikasında çalışacak ELEMANLAR alınacaktır. Maaş+ Ssk+ Yemek+ Yol FURKAN AMBALAJ VE KERESTECİLİK Özdilek AVM Karşısı Uzunç...

KURYE VE YARDIMCI ARANIYOR

En az B sınıfı ehliyetli Motosiklet kullanabilen, KURYE VE YARDIMCI aranıyor. Tel: 0505 684 41 58

DAMPERLİ TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Başiskele’de bulunan firmamıza TECRÜBELİ DAMPERLİ TIR ŞOFÖRÜ alınacaktır. Tel: 0533 303 78 79- 0532 470 92 41

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

KOMİ ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, 18 – 25 yaş arası KOMİ alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 545 623 51 20

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL