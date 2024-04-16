Toplu taşıma esnafı zam dilekçelerini UKOME’ye verdi: Ulaşım esnafından yüzde 75 zam talebi

ZAM REDDEDİLİP DESTEK VERİLMİŞTİ

Bu yılın başında Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası, artan maliyetler nedeniyle Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) ulaşım ücretlerine yüzde 50’lik zam yapılması teklifinde bulunmuştu. UKOME bu teklifi reddetmişti. Ret kararıyla ulaşım sektörü paydaşları bir araya gelerek Büyükşehir yetkilileriyle görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler sonucu ulaşım ücretlerine zam yerine esnafa destek kararı çıktı. 1 öğrenci kaç kez otobüse binerse binsin tam bilet ücreti ile aradaki ücret farkını Büyükşehir esnafa ödüyordu. İndirimli binişlerde yolcuların günde 4 binişinin tam biletle arasındaki ücret farkını Büyükşehir’in esnafa ödemesi ve ücretsiz binişte ise 4 kez otobüse binen vatandaşın ücretinin Büyükşehir tarafından esnafa tam bilet olarak verilmesi kararlaştırılmıştı.

GENEL KURULDA DİLE GETİRİLMİŞTİ

Kentteki ulaşım sektörüne zam yerine destek verilmesi kararından yaklaşık 1 ay sonra S.S. 5 No’lu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Mali Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirmişti. Genel kurulda konuşan Kooperatif Başkanı Niyazi Yağız, 2024 Yerel Seçimleri’nin ardından ulaşım ücretlerine zam yapılacağını açıklamıştı. Genel kuruldaki Divan Başkanı, Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt da yaptığı konuşmada Yağız’ı desteklemişti. Seçimin ardından ‘Ulaşıma zam gelecek mi?’ sorusunun cevabını Başkan Mustafa Kurt ile Kocaeli Toplu Taşıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar verdi.

TEKLİF KONUSUNDA KENDİLERİYLE GÖRÜŞECEĞİZ

Mustafa Kurt, ulaşım zammıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şu anda beklemedeyiz çünkü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreterlik henüz işbaşı yapmadı. Göreve başladıklarında teklif konusunda kendileriyle görüşeceğiz. Zam oranı belirtmek doğru olmaz ama esnaf grubu olarak sıkıntıdayız. Esnaf odası olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız çünkü mevcut şartlarla iş yapabilme şansımız yok. Normal şartlarda zammımızı yılbaşında almamız gerekiyordu fakat araya yerel seçim girdi. En kısa sürede gerekeni yapacağız” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 75’LİK ZAMDA ISRARCIYIZ

Kocaeli Toplu Taşıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar ise ulaşıma zamla ilgili yaptığı açıklamada, “Ulaşım sektörüne yılbaşında yapılan düzenleme ile zam verildiği öne sürülüyor ama o karar zam değildi. Seçim sonrası UKOME’ye zam dilekçemizi verdik. Yolculuk ücretlerine yüzde 75’lik artış yapılması gerektiğini belirttik. Yılbaşında herkes yüzde 60-70 zammını aldı, biz almadık. O dönem verilmeyen zammı 5 ay gecikmeli almak istiyoruz. 5 ay kayıp var, esnaf zorda. Yüzde 75 zamda ısrarcıyız. 20-25 bin TL maaşa şoför bulamıyoruz. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu kararı almada personeline verdiği zam oranını göz önünde bulundurmalı” dedi.

KURT VE YAŞAR KONUŞTU

Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ile Kocaeli Toplu Taşıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar, zam talebinin gerekçelerini sıraladı.

BÜYÜKŞEHİR DESTEK VERMİŞTİ

Bu yılın başında esnaf, ulaşım ücretlerine yüzde 50’lik zam yapılması teklifinde bulunmuş, bu teklifi reddeden UKOME çeşitli destekleri açıklamıştı.

İZMİT’TE ŞEHİRİÇİ ULAŞIM ÜCRETLERİ