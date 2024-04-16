Gülleri: 1 puan da iyi

“2-0’DAN SONRA GOLÜ ÇOK ERKEN YEDİK”
Taner Gülleri, bir hafta önce lig ikincisi Kastamonuspor ile oynadıklarını, Pazar günü de üçüncü sıradaki Iğdır FK’ya konuk olduklarını belirterek, “İki hafta üst üste çok güçlü takımlarla karşılaştık. Kastamonuspor beraberliğinden sonra Iğdır FK maçının zor geçeceğini biliyorduk. Ancak maça çok iyi başladık, ilk yarı çok üstündük, 1-0 da öne geçtik. İkinci yarının başında da golü bulduk. 2-0 öne geçtikten sonra kalemizde çok erken bir gol gördük. Hemen arkasından da ikinciyi yedik. Maç 2-2 olduktan sonra kaybedebilirdik de. Bizde fırsatlar bulduk. Bu zorlu deplasmandan 1 puan almamız önemliydi. Kazansaydık, bu da çok yaklaşmıştık, çok daha iyi olacaktı” dedi.
TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
AV
P
33
23
8
2
72
24
48
77
33
21
8
4
55
24
31
71
33
18
11
4
55
26
29
65
34
18
9
7
54
30
24
63
33
17
7
9
56
40
16
58
33
17
5
11
58
43
15
56
33
17
2
14
38
42
-4
53
33
13
8
12
44
44
0
47
33
13
8
12
38
39
-1
47
33
10
13
10
45
42
3
43
33
11
9
13
38
47
-9
42
34
10
11
13
28
28
0
41
33
8
11
14
39
44
-5
35
33
10
5
18
22
37
-15
35
33
8
10
15
34
35
-1
34
33
8
10
15
38
46
-8
34
34
8
9
17
39
61
-22
33
33
7
8
18
32
51
-19
29
33
1
2
30
13
95
-82
5
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.