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Gülleri: 1 puan da iyi

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Belediye Derincespor, pazar günü zorlu Iğdır FK deplasmanında 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı, 1 puanla yetindi. Teknik Sorumlu Taner Gülleri, kazanmaları halinde çok rahatlayacakları maçta 1 puanın da iyi sonuç olduğunu söyledi. Derincespor, pazar günü sahasında Somaspor’u konuk edecek.

Uğur Uludağ
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Gülleri: 1 puan da iyi mask
Gülleri: 1 puan da iyi
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“2-0’DAN SONRA GOLÜ  ÇOK ERKEN YEDİK”

Taner Gülleri, bir hafta önce lig ikincisi Kastamonuspor ile oynadıklarını, Pazar günü de üçüncü sıradaki Iğdır FK’ya konuk olduklarını belirterek, “İki hafta üst üste çok güçlü takımlarla karşılaştık. Kastamonuspor beraberliğinden sonra Iğdır FK maçının zor geçeceğini biliyorduk. Ancak maça çok iyi başladık, ilk yarı çok üstündük, 1-0 da öne geçtik. İkinci yarının başında da golü bulduk. 2-0 öne geçtikten sonra kalemizde çok erken bir gol gördük. Hemen arkasından da ikinciyi yedik. Maç 2-2 olduktan sonra kaybedebilirdik de. Bizde fırsatlar bulduk. Bu zorlu deplasmandan 1 puan almamız önemliydi. Kazansaydık, bu da çok yaklaşmıştık, çok daha iyi olacaktı” dedi. 

Gülleri: 1 puan da iyi

TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.AMED SPORTİF FAALİYETLER

33

23

8

2

72

24

48

77

2.GMG KASTAMONUSPOR

33

21

8

4

55

24

31

71

3. IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ

33

18

11

4

55

26

29

65

4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

34

18

9

7

54

30

24

63

5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ

33

17

7

9

56

40

16

58

6.İSKENDERUNSPOR A.Ş.

33

17

5

11

58

43

15

56

7.ISPARTA 32 SPOR

33

17

2

14

38

42

-4

53

8.İNEGÖLSPOR

33

13

8

12

44

44

0

47

9.SOMASPOR

33

13

8

12

38

39

-1

47

10.FETHİYESPOR

33

10

13

10

45

42

3

43

11.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ

33

11

9

13

38

47

-9

42

12.68 AKSARAY BELEDİYESPOR

34

10

11

13

28

28

0

41

13.ARNAVUTKÖY BLD

33

8

11

14

39

44

-5

35

14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR

33

10

5

18

22

37

-15

35

15.BELEDİYE DERİNCESPOR

33

8

10

15

34

35

-1

34

16.SARIYER

33

8

10

15

38

46

-8

34

17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR

34

8

9

17

39

61

-22

33

18.DENİZLİSPOR

33

7

8

18

32

51

-19

29

19.UŞAK SPOR A.Ş.

33

1

2

30

13

95

-82

5

 

 

# hafta, futbol

16 Nis 2024 - 18:52 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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