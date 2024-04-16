Gülleri: 1 puan da iyi

“2-0’DAN SONRA GOLÜ ÇOK ERKEN YEDİK”

Taner Gülleri, bir hafta önce lig ikincisi Kastamonuspor ile oynadıklarını, Pazar günü de üçüncü sıradaki Iğdır FK’ya konuk olduklarını belirterek, “İki hafta üst üste çok güçlü takımlarla karşılaştık. Kastamonuspor beraberliğinden sonra Iğdır FK maçının zor geçeceğini biliyorduk. Ancak maça çok iyi başladık, ilk yarı çok üstündük, 1-0 da öne geçtik. İkinci yarının başında da golü bulduk. 2-0 öne geçtikten sonra kalemizde çok erken bir gol gördük. Hemen arkasından da ikinciyi yedik. Maç 2-2 olduktan sonra kaybedebilirdik de. Bizde fırsatlar bulduk. Bu zorlu deplasmandan 1 puan almamız önemliydi. Kazansaydık, bu da çok yaklaşmıştık, çok daha iyi olacaktı” dedi.

TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU