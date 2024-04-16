Alpaslan Ortaokulu ilk maçını kazandı

YARIN İZMİR İLE OYNAYACAK
Küçükler futbolda ilimizi başarıyla temsil eden Derince Alpaslan Ortaokulu, Türkiye yarı finallerinde Yalova grubundaydı. Yalova’da ilk maçında Karabük temsilcisini Kaan Kansız (2) ve Ahmet Hamza Temiz’in attığı gollerle 3-2 yenen Alpaslan Ortaokulu, İzmir takımımla oynayacak. Temsilcimiz, rakibini yenmesi halinde grubunda ilk ikiyi garantileyecek. Teknik Sorumlu Tuncay Budakin, amaçlarının Türkiye finallerine kalmak olduğunu söyledi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.