Çayırova Belediye Kağıtspor’u da yaktı

KONYASPOR KARŞISINDA İLK İKİ PERİYOTTA 28 SAYI ATTI
Ligde Play-Off yarışı yapan Çayırova Belediyespor, Konyaspor karşısında ilk periyotta sadece 9 sayı atabildi, 24-9 gerideydi. İkinci periyotu ve devreyi 43-28 geride tamamlayan temsilcimiz, üçüncü periyotta 20 sayı geriye düştü. Bu periyotu konuk takım 73-53 önde bitirdi. Son periyotta farkı azaltan Çayırova Belediyespor, salondan 92-86 mağlup ayrıldı. Lig sonuncusu Konyaspor’a kaybeden Çayırova Belediyespor, Kağıtspor’un da durumunu zorlaştırdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.