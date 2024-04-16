Kavaklı Ortaokulu İstanbul birincisini yendi

BUGÜN KAPAKLI ORTAOKULU İLE OYNAYACAK

Ortaokullar futbol kızlarda daha önceki yıllarda Türkiye Şampiyonası’nda finallere kalan Gölcük Kavaklı Ortaokulu bu yılda iddialı. İlk maçında Küçükçekmece Tema Ortaokulu’nu Derin çimen (2), Ela Okan (2), Damla Akçil (2) ve Sena Cin’in golleriyle 7-2 mağlup eden temsilcimiz, bugün Yalova’da ikinci maçında Kapaklı Ortaokulu ile karşılaşacak. Kavaklı Ortaokulu, 12.00’de başlayacak maçı kazanması halinde grubunda ilk iki yolunda çok önemli avantaj sağlayacak.