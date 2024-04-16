Kavaklı Ortaokulu İstanbul birincisini yendi

BUGÜN KAPAKLI ORTAOKULU İLE OYNAYACAK
Ortaokullar futbol kızlarda daha önceki yıllarda Türkiye Şampiyonası’nda finallere kalan Gölcük Kavaklı Ortaokulu bu yılda iddialı. İlk maçında Küçükçekmece Tema Ortaokulu’nu Derin çimen (2), Ela Okan (2), Damla Akçil (2) ve Sena Cin’in golleriyle 7-2 mağlup eden temsilcimiz, bugün Yalova’da ikinci maçında Kapaklı Ortaokulu ile karşılaşacak. Kavaklı Ortaokulu, 12.00’de başlayacak maçı kazanması halinde grubunda ilk iki yolunda çok önemli avantaj sağlayacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.