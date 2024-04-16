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Üçüncülük yolumuz açık

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Karlı bir hafta geçiren, 8’inciyle aradaki farkı 6’ya çıkartıp Play-Off biletini yüzde 80 cebine koyan Kocaelispor, Sakarya ve Bodrum’un takılmasıyla doğrudan Play-Off finali oynama yolunda da önemli bir avantaj elde etti.

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RAKİPLER BİZE ÇALIŞIYOR

Trendyol 1.Lig’de 30. hafta heyecanı önceki gün oynanan iki maçla sona erdi. Rakipler bize çalıştı. Play-Off mücadelesindeki rakiplerimizden Bodrum FK yenik duruma düştüğü Adana deplasmanında 1-1 kalarak çok önemli 2 puan kaybetti. Sakaryaspor da Erzurum deplasmanında golsüz beraberlikle ancak 1 puan alabildi. Böylece Kocaelispor, bir hafta aradan sonra yeniden ezeli rakibinin üzerine çıktı, dördüncü sıraya yerleşti. Temsilcimiz ikinci Göztepe ile arasındaki 10 puanlık farkı 8’e indirirken, Play-Off’un altıyla 5 olan puan farkını da 6’ya çıkardı.

TEK TAKIM KOCAELİSPOR

G.Birliği, Erzurum FK ve Bandırma’nın puan kayıplarıyla Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Yeşil-Siyahlı ekibimiz ligi ilk 7’de bitirme yolunda çok büyük avantaj elde etti. Bir anlamda Play-Off biletini yüzde 80 cebine koydu. Sakaryaspor’un Erzurum’da, Bodrum FK’nın Adana’da takılmasıyla Yeşil-Siyahlı ekibimiz doğrudan Play-Off finali oynama yolu da açıldı. Aynı puanda olduğu Çorum FK’ya ikili averajda üstün olan Kocaelispor son 4 haftaya üçüncülük şansı kendi elinde olan tek takım konumunda giriyor. 

 

Üçüncülük yolumuz açık

KARLI HAFTA- Giresun önünde 3 puan alan, yarıştaki rakiplerinin birçoğunun takılmasıyla oldukça karlı bir hafta geçiren Kocaelispor emin adımlarla doğrudan Play-Off finaline ilerliyor. 2-0 kazandığımız maçta Cem Ekinci’nin rakibiyle mücadelesi(Fotoğraf: Hulusi Özdilek)

TAKIMOGBMAYAVP
Üçüncülük yolumuz açık1. Eyüpspor
30222670274368
Üçüncülük yolumuz açık2. Göztepe
30186651193260
Üçüncülük yolumuz açık3. Çorum Belediyespor
30157850311952
Üçüncülük yolumuz açık4. Kocaelispor
30157845341152
Üçüncülük yolumuz açık5. Sakaryaspor
30149743301351
Üçüncülük yolumuz açık6. Bodrumspor
301310737201749
Üçüncülük yolumuz açık7. Bandırmaspor
301210845261946
Üçüncülük yolumuz açık8. Boluspor
30137102832-446
Üçüncülük yolumuz açık9. Gençlerbirliği
30111183530544
Üçüncülük yolumuz açık10. BB Erzurumspor
30111182825341
Üçüncülük yolumuz açık11. Keçiörengücü
3099122736-936
Üçüncülük yolumuz açık12. Şanlıurfaspor
30810122731-434
Üçüncülük yolumuz açık13. Ümraniyespor
3097143342-934
Üçüncülük yolumuz açık14. Manisa BBSK
30712113637-133
Üçüncülük yolumuz açık15. Tuzlaspor
3088143145-1432
Üçüncülük yolumuz açık16. Adanaspor
3095162442-1832
Üçüncülük yolumuz açık17. Altay
3053221468-5415
Üçüncülük yolumuz açık18. Giresunspor
3024241362-497

Biten Maçlar 

12.04.2024 20:00Manisa BBSK - Eyüpspor2 - 2
13.04.2024 13:30Keçiörengücü - Gençlerbirliği2 - 1
13.04.2024 16:00Boluspor - Ümraniyespor1 - 0
13.04.2024 19:00Altay - Çorum Belediyespor1 - 3
14.04.2024 13:30Tuzlaspor - Göztepe1 - 1
14.04.2024 16:00Şanlıurfaspor - Bandırmaspor1 - 1
14.04.2024 19:00Kocaelispor - Giresunspor2 - 0
15.04.2024 17:00BB Erzurumspor - Sakaryaspor0 - 0
15.04.2024 20:00Adanaspor - Bodrumspor1 - 1

 

Kaynak: Spor Servisi

# kocaelispor, göztepe

16 Nis 2024 - 18:58 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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