Üçüncülük yolumuz açık

RAKİPLER BİZE ÇALIŞIYOR
Trendyol 1.Lig’de 30. hafta heyecanı önceki gün oynanan iki maçla sona erdi. Rakipler bize çalıştı. Play-Off mücadelesindeki rakiplerimizden Bodrum FK yenik duruma düştüğü Adana deplasmanında 1-1 kalarak çok önemli 2 puan kaybetti. Sakaryaspor da Erzurum deplasmanında golsüz beraberlikle ancak 1 puan alabildi. Böylece Kocaelispor, bir hafta aradan sonra yeniden ezeli rakibinin üzerine çıktı, dördüncü sıraya yerleşti. Temsilcimiz ikinci Göztepe ile arasındaki 10 puanlık farkı 8’e indirirken, Play-Off’un altıyla 5 olan puan farkını da 6’ya çıkardı.
TEK TAKIM KOCAELİSPOR
G.Birliği, Erzurum FK ve Bandırma’nın puan kayıplarıyla Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Yeşil-Siyahlı ekibimiz ligi ilk 7’de bitirme yolunda çok büyük avantaj elde etti. Bir anlamda Play-Off biletini yüzde 80 cebine koydu. Sakaryaspor’un Erzurum’da, Bodrum FK’nın Adana’da takılmasıyla Yeşil-Siyahlı ekibimiz doğrudan Play-Off finali oynama yolu da açıldı. Aynı puanda olduğu Çorum FK’ya ikili averajda üstün olan Kocaelispor son 4 haftaya üçüncülük şansı kendi elinde olan tek takım konumunda giriyor.
KARLI HAFTA- Giresun önünde 3 puan alan, yarıştaki rakiplerinin birçoğunun takılmasıyla oldukça karlı bir hafta geçiren Kocaelispor emin adımlarla doğrudan Play-Off finaline ilerliyor. 2-0 kazandığımız maçta Cem Ekinci’nin rakibiyle mücadelesi(Fotoğraf: Hulusi Özdilek)
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
1. Eyüpspor
|30
|22
|2
|6
|70
|27
|43
|68
2. Göztepe
|30
|18
|6
|6
|51
|19
|32
|60
3. Çorum Belediyespor
|30
|15
|7
|8
|50
|31
|19
|52
4. Kocaelispor
|30
|15
|7
|8
|45
|34
|11
|52
5. Sakaryaspor
|30
|14
|9
|7
|43
|30
|13
|51
6. Bodrumspor
|30
|13
|10
|7
|37
|20
|17
|49
7. Bandırmaspor
|30
|12
|10
|8
|45
|26
|19
|46
8. Boluspor
|30
|13
|7
|10
|28
|32
|-4
|46
9. Gençlerbirliği
|30
|11
|11
|8
|35
|30
|5
|44
10. BB Erzurumspor
|30
|11
|11
|8
|28
|25
|3
|41
11. Keçiörengücü
|30
|9
|9
|12
|27
|36
|-9
|36
12. Şanlıurfaspor
|30
|8
|10
|12
|27
|31
|-4
|34
13. Ümraniyespor
|30
|9
|7
|14
|33
|42
|-9
|34
14. Manisa BBSK
|30
|7
|12
|11
|36
|37
|-1
|33
15. Tuzlaspor
|30
|8
|8
|14
|31
|45
|-14
|32
16. Adanaspor
|30
|9
|5
|16
|24
|42
|-18
|32
17. Altay
|30
|5
|3
|22
|14
|68
|-54
|15
18. Giresunspor
|30
|2
|4
|24
|13
|62
|-49
|7
Biten Maçlar
|12.04.2024 20:00
|Manisa BBSK - Eyüpspor
|2 - 2
|13.04.2024 13:30
|Keçiörengücü - Gençlerbirliği
|2 - 1
|13.04.2024 16:00
|Boluspor - Ümraniyespor
|1 - 0
|13.04.2024 19:00
|Altay - Çorum Belediyespor
|1 - 3
|14.04.2024 13:30
|Tuzlaspor - Göztepe
|1 - 1
|14.04.2024 16:00
|Şanlıurfaspor - Bandırmaspor
|1 - 1
|14.04.2024 19:00
|Kocaelispor - Giresunspor
|2 - 0
|15.04.2024 17:00
|BB Erzurumspor - Sakaryaspor
|0 - 0
|15.04.2024 20:00
|Adanaspor - Bodrumspor
|1 - 1
Kaynak: Spor Servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.