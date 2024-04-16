Üçüncülük yolumuz açık

RAKİPLER BİZE ÇALIŞIYOR

Trendyol 1.Lig’de 30. hafta heyecanı önceki gün oynanan iki maçla sona erdi. Rakipler bize çalıştı. Play-Off mücadelesindeki rakiplerimizden Bodrum FK yenik duruma düştüğü Adana deplasmanında 1-1 kalarak çok önemli 2 puan kaybetti. Sakaryaspor da Erzurum deplasmanında golsüz beraberlikle ancak 1 puan alabildi. Böylece Kocaelispor, bir hafta aradan sonra yeniden ezeli rakibinin üzerine çıktı, dördüncü sıraya yerleşti. Temsilcimiz ikinci Göztepe ile arasındaki 10 puanlık farkı 8’e indirirken, Play-Off’un altıyla 5 olan puan farkını da 6’ya çıkardı.

TEK TAKIM KOCAELİSPOR

G.Birliği, Erzurum FK ve Bandırma’nın puan kayıplarıyla Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Yeşil-Siyahlı ekibimiz ligi ilk 7’de bitirme yolunda çok büyük avantaj elde etti. Bir anlamda Play-Off biletini yüzde 80 cebine koydu. Sakaryaspor’un Erzurum’da, Bodrum FK’nın Adana’da takılmasıyla Yeşil-Siyahlı ekibimiz doğrudan Play-Off finali oynama yolu da açıldı. Aynı puanda olduğu Çorum FK’ya ikili averajda üstün olan Kocaelispor son 4 haftaya üçüncülük şansı kendi elinde olan tek takım konumunda giriyor.

KARLI HAFTA- Giresun önünde 3 puan alan, yarıştaki rakiplerinin birçoğunun takılmasıyla oldukça karlı bir hafta geçiren Kocaelispor emin adımlarla doğrudan Play-Off finaline ilerliyor. 2-0 kazandığımız maçta Cem Ekinci’nin rakibiyle mücadelesi(Fotoğraf: Hulusi Özdilek)

TAKIM O G B M A Y AV P 1. Eyüpspor 1. Eyüpspor 30 22 2 6 70 27 43 68 2. Göztepe 2. Göztepe 30 18 6 6 51 19 32 60 3. Çorum Belediyespor 3. Çorum Belediyespor 30 15 7 8 50 31 19 52 4. Kocaelispor 4. Kocaelispor 30 15 7 8 45 34 11 52 5. Sakaryaspor 5. Sakaryaspor 30 14 9 7 43 30 13 51 6. Bodrumspor 6. Bodrumspor 30 13 10 7 37 20 17 49 7. Bandırmaspor 7. Bandırmaspor 30 12 10 8 45 26 19 46 8. Boluspor 8. Boluspor 30 13 7 10 28 32 -4 46 9. Gençlerbirliği 9. Gençlerbirliği 30 11 11 8 35 30 5 44 10. BB Erzurumspor 10. BB Erzurumspor 30 11 11 8 28 25 3 41 11. Keçiörengücü 11. Keçiörengücü 30 9 9 12 27 36 -9 36 12. Şanlıurfaspor 12. Şanlıurfaspor 30 8 10 12 27 31 -4 34 13. Ümraniyespor 13. Ümraniyespor 30 9 7 14 33 42 -9 34 14. Manisa BBSK 14. Manisa BBSK 30 7 12 11 36 37 -1 33 15. Tuzlaspor 15. Tuzlaspor 30 8 8 14 31 45 -14 32 16. Adanaspor 16. Adanaspor 30 9 5 16 24 42 -18 32 17. Altay 17. Altay 30 5 3 22 14 68 -54 15 18. Giresunspor 18. Giresunspor 30 2 4 24 13 62 -49 7

Biten Maçlar

12.04.2024 20:00 Manisa BBSK - Eyüpspor 2 - 2 13.04.2024 13:30 Keçiörengücü - Gençlerbirliği 2 - 1 13.04.2024 16:00 Boluspor - Ümraniyespor 1 - 0 13.04.2024 19:00 Altay - Çorum Belediyespor 1 - 3 14.04.2024 13:30 Tuzlaspor - Göztepe 1 - 1 14.04.2024 16:00 Şanlıurfaspor - Bandırmaspor 1 - 1 14.04.2024 19:00 Kocaelispor - Giresunspor 2 - 0 15.04.2024 17:00 BB Erzurumspor - Sakaryaspor 0 - 0 15.04.2024 20:00 Adanaspor - Bodrumspor 1 - 1

Kaynak: Spor Servisi