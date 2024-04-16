Kocaelispor U19 Antalya’ya gidiyor

Adem Aydemir yönetimindeki temsilcimiz son 16 eleme turunda yarın saat 12.00’de Erbaa ile karşılaşacak. Maç Ilıca Stadı’nda oynanacak. Temsilcimiz rakibini elerse çeyrek finalde Efeler-Turgutlu maçının galibiyle cumartesi günü karşılaşacak. U19 Bölgesel Gelişim Ligi Play-Off’ta yarı final maçları 5 Mayıs, final ve üçüncülük ise 8 Mayıs tarihlerinde oynanacak. İlk 3 takım adını Elit B Ligi’ne yazdıracak.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.