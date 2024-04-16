Kocaelispor maçında esame listesinde olmayan oyuncu oynatan Giresun PFDK’lık oldu

Kocaelispor’un, Giresunspor’u kendi sahasında 2-0 yendiği mücadelede 86’ıncı dakika Giresunspor oyuna 25 numaralı futbolcusu Furkan Arda Kabaca’yı aldı. Fakat maç öncesi TFF’nin verdiği esame listesinde adı gözükmeyen Furkan Arda Kabaca’nın TFF’nin hatası yüzünden mi esame listesinde adının olmadığı yoksa Giresunspor’un isim listesini mi yanlış verdiği merak edildi. Konuyla ilgili konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller ise oyuncunun adının TFF’ye verildiğini söylerken, TFF’nin maç öncesi yayınladığı listenin yanlış olduğunu söyledi.
PFDK’LIK OLDULAR
Giresunspor bugün açılanan PFDK listesinde talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle futbol disiplin talimatının 46’ıncı maddesi ve IFAB’ın 3’üncü maddesinden disipline sevk edildi. PFDK’dan Kocaelispor’a hükmen galibiyet verilmesi ihtimali bulunuyor.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.