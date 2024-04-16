Yalçın Eldoğan'a, genel merkezde önemli görev

İYİ PARTİ İLE ÖN PLANA ÇIKMIŞTI

2023 Genel Seçimleri ve 2024 Yerel Seçimleri sürecinde Kocaeli'de, İYİ Parti ile adı ön plana çıkan Yalçın Eldoğan YRP'ye geçti. Yerel seçim sürecinde İYİ Parti'nin İzmit Belediye Başkanı Aday Adayı olan Yalçın Eldoğan, babasının sağlık sorunlarını gerekçe göstererek aday adaylığından çekilmişti. Çekilme kararıyla sık sık YRP'li isimlerle görüşen Eldoğan, Ramazan Bayramı'nda da YRP Kocaeli Teşkilatı'nın bayramlaşmasında görüldü. Yaşanan süreç sonunda Yalçın Eldoğan'a YRP Genel Merkezi'nde görev verildiği açıklandı.

DOĞAN AYDAL'IN YARDIMCISI OLDU

Yalçın Eldoğan'ın atandığı görevi Yerel Seçim sürecinde YRP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak çalışmalar yapan, YRP Genel Başkanvekili ve ARGE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal sosyal medya duyurdu. Aydal paylaşımında: Teklifimiz ve değerli Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın tensipleriyle, Sayın Yalçın Eldoğan Genel Merkez Ar-Ge Başkan Yardımcılığına atanmıştır. Hayırlı hizmetlere vesile olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi. Eldoğan, YRP Genel Merkezi'nde Aydal başkanlığındaki AR-GE Başkanlığı’nda başkan yardımcısı olarak görev yapacak.