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Yalçın Eldoğan'a, genel merkezde önemli görev

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Kentte son dönem İYİ Parti ile ön plana çıkan iş insanı Yalçın Eldoğan'a, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Merkezi'nde önemli bir görev verildi.

Muhammet Emin Can
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Yalçın Eldoğan'a, genel merkezde önemli görev mask
Yalçın Eldoğan'a, genel merkezde önemli görev
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İYİ PARTİ İLE ÖN PLANA ÇIKMIŞTI

2023 Genel Seçimleri ve 2024 Yerel Seçimleri sürecinde Kocaeli'de, İYİ Parti ile adı ön plana çıkan Yalçın Eldoğan YRP'ye geçti. Yerel seçim sürecinde İYİ Parti'nin İzmit Belediye Başkanı Aday Adayı olan Yalçın Eldoğan, babasının sağlık sorunlarını gerekçe göstererek aday adaylığından çekilmişti. Çekilme kararıyla sık sık YRP'li isimlerle görüşen Eldoğan, Ramazan Bayramı'nda da YRP Kocaeli Teşkilatı'nın bayramlaşmasında görüldü. Yaşanan süreç sonunda Yalçın Eldoğan'a YRP Genel Merkezi'nde görev verildiği açıklandı.

DOĞAN AYDAL'IN YARDIMCISI OLDU

Yalçın Eldoğan'ın atandığı görevi Yerel Seçim sürecinde YRP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak çalışmalar yapan, YRP Genel Başkanvekili ve ARGE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal sosyal medya duyurdu. Aydal paylaşımında: Teklifimiz ve değerli Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın tensipleriyle, Sayın Yalçın Eldoğan Genel Merkez Ar-Ge Başkan Yardımcılığına atanmıştır. Hayırlı hizmetlere vesile olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi. Eldoğan, YRP Genel Merkezi'nde Aydal başkanlığındaki AR-GE Başkanlığı’nda başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

Yalçın Eldoğan'a, genel merkezde önemli görev

# Kocaeli, seçim, parti, sosyal, Büyükşehir, başkan, İzmit, Ramazan

16 Nis 2024 - 19:46 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
06

Hakan Saral - Genel merkezdeki bu önemli görevinde başarılar diler,hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ederim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 20:27
05

Öz Manav - YALÇIN BAŞKAN EN DOĞRU KARARI VERMİŞ. ALLAHİN IZNIYLE YENIDEN REFAH ILE BIR ÇOK HİZMETLERE İMZA ATICAK

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 20:24
04

Ali Ömer Doğruyel - Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Başarılar dilerim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 20:23
03

Ahmet Kemal - Tebrik ediyorum

2-3 sene sonra inşallah

Kocaeli den vekil olacaksın kardeşim

Rabbim yar ve yardımcın olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 20:12
02

İstasyon Esnaf T.u - Yalçın beye yeni görevinde başarılar dilerim. Kendisi tuttuğunu kopartan proje üreten devamlı yenilikçi dijital dönüşüme ayak uyduran bir iş insanı eminin bu görevi hakkıyla yerine getirecektir. Hayırlı olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 20:04
01

İzmitli - Daha nicelerine gönül İzmit'in başında olmanızdan yanaydı ama onunda zamanı var hayırlı olsun başkanım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 20:02
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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