28 Haziran ASM’nin yeni yeri açılışa hazır

Son olarak İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi No:54’teki binanın giriş katında kiracı olarak hizmet veren 28 Haziran ASM, geçtiğimiz yıl mal sahibinin yüksek kira artışı talebinden dolayı sıkıntılar yaşadı. 2 bin 500 TL’lik kira bedelinin 15 bin TL’ye çıkarılmasının talep edilmesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.

HEDEF 23 NİSAN’A KADAR TAŞINMAK

28 Haziran ASM için Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Kültür Merkezi’ne komşu alanda yeni yer inşa edilmesi için çalışmalar başladı. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında ihalesi gerçekleştirilen yeni yerde yeni bina da büyük oranda tamamlandı.

İçerisinde 4 doktor odası olacak yeni hizmet merkezinin hem dış cephesinde, hem de iç alanında çalışmalar sona erdi. Çevre düzenlemesi bu hafta içerisinde tamamlanacak yeni merkezde tefrişin de bitirilerek 23 Nisan’a kadar taşınmanın gerçekleşmesi hedefleniyor.