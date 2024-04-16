Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önceliğimiz enflasyonla mücadele

TCMB Başkanı Fatih Karahan enflasyonla mücadele ve rezerv mesajı verdi.
Karahan, "Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" dedi.
Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek." ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.