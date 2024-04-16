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Suadiyeliler 2B mağduru oldu

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Kartepe Suadiye’de 2B çalışmaları kapsamında orman alanında kalan, ancak orman vasfını yitiren bazı alanlar kullanan kişilere verildi.

Suadiyeliler 2B mağduru oldu mask
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Arazilerini alan vatandaşlar bu araziler üzerinde yaşam alanı kurdu. Suadiye’de son yapılan 2B çalışmasında yaklaşık 20 kişinin olan alanlar tekrar orman alanına çevrildi. Bu durum karşısında mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar bölgede bazı vatandaşların arazilerinin 2B kapsamında çıkartılması, bazılarının ise çıkartılmamasının da haksızlık olduğunu belirtiyor.

AYRIMCILIK VAR

Gazetemize ulaşan vatandaşların şikayeti şöyle:

“-2B çalışmaları kapsamında yaşam alanlarımız olan bölgeler orman alanı dışına çıkartıldı ve böylece biz arazilerimizi kullanmaya başladık. Bu yıl yapılan çalışmada ise yaşam alanlarımız 2B çalışması ile arazilerimiz orman alanına dönüştürüldü ve haklarımızın tamamı iptal edildi. 2B arazisi şartlarını oluşturan arazilerimizin tüm hakları kaldırıldı. Ama aynı alanın yanında bulunan bazı alanlar ise orman alanına dönüştürülmedi. Eğer burada 2B kapsamı şartlarını oluşturmayan koşullar var ise tüm alan yeniden orman alanı haline getirilir. Sadece 15-20 kişinin kullandığı arazilerin yeniden orman alanına dönüştürülmesi haksızlıktır.

MUHATAP BULAMIYORUZ

Burada bazı alanların 2B dışına çıkartılması, bazı alanların ise tekrar ormana dönüştürülmesi büyük bir haksızlıktır. Bu araziler üzerinden onlarca yıldır yaşayan bizler şu anda çok mağduruz. Yaşadığımız mağduriyet karşısında karşımızda bir muhatap bile yok. Derdimizi kime anlatacağımızı bilmiyoruz. CİMER’e yazdık Orman Müdürlüğü ile görüşün diyor, oraya gidiyoruz bu kez bizi başka Orman Müdürlüğüne yönlendiriyor. Gerçekten çok mağduruz, bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi için kentin mülki amirlerinden destek istiyoruz”  

# VAR

16 Nis 2024 - 22:42 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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