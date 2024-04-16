Ayakkabıları değiştirmediği iddia edilmişti: Biz müşteriyi uyardık

İşletme sahibinin açıklaması şöyle:

“- Söz konusu tezgah kampanyalı ayakkabı tezgahıdır. Numara ve model eksikliği sıkıntısı ürünler olduğu için kampanya ile uygun fiyata satışı yapılmaktaydı.

Bu sebeple değişim veya iadesi yok diye müşteriler uyarıldı. Vatandaşı uyarmamıza rağmen gelip ayakkabıyı değiştirmek istedi. Biz numarası olmadığı için değişim yapmayacağımızı söyledik. Bunun üzerine kendisi ayakkabı kutusunu tezgahımıza fırlatarak hakaret etti.

Biz kesinlikle müşteriye hareket etmedik ve bir şey söylemedik. Sıcak satış yapılan bir yerde değişim ve iade zorunluluğu yoktur. Bu konuda zaten müşterilerimizi uyarıyoruz”