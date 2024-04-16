Ayakkabıları değiştirmediği iddia edilmişti: Biz müşteriyi uyardık

İşletme sahibinin açıklaması şöyle:
“- Söz konusu tezgah kampanyalı ayakkabı tezgahıdır. Numara ve model eksikliği sıkıntısı ürünler olduğu için kampanya ile uygun fiyata satışı yapılmaktaydı.
Bu sebeple değişim veya iadesi yok diye müşteriler uyarıldı. Vatandaşı uyarmamıza rağmen gelip ayakkabıyı değiştirmek istedi. Biz numarası olmadığı için değişim yapmayacağımızı söyledik. Bunun üzerine kendisi ayakkabı kutusunu tezgahımıza fırlatarak hakaret etti.
Biz kesinlikle müşteriye hareket etmedik ve bir şey söylemedik. Sıcak satış yapılan bir yerde değişim ve iade zorunluluğu yoktur. Bu konuda zaten müşterilerimizi uyarıyoruz”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.