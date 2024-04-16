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16 Nis 2024 - 22:46- Perde Arkası G:

Kavanium site yönetimi hayvan severlere ceza kesiyor

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İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi’nde bulunan Kavanium Sitesi’nde yaşayan hayvan severler, site yönetiminin kendilerine psikolojik baskı yaptığını öne sürdüler.

Kavanium site yönetimi hayvan severlere ceza kesiyor mask
Kavanium site yönetimi hayvan severlere ceza kesiyor
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BİNALARA ASTI

 Site içinde bulunan kedi ve köpeklere uygun noktalarda mama ve su verdikleri için tehdit edildiklerini ve para cezası ile karşı karşıya bırakıldıklarını belirtti. Site yönetiminin binaların girişine astığı yazıda, “Son günlerde gelen yoğun şikayetler üzerine bugün itibariyle tespit edilmesi ve görülmesi halinde site içiresinde kedi ve köpek besleyenlere, site içerisine mama veya benzeri yiyecek bırakanlara, bilerek ve isteyerek köpekleri kapıdan içeri alanlara aidat cezası uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

10 KAPI, 600 HANE VAR

Hayvan severlerin görüşü şöyle:

“-Buradaki sokak hayvanlarının aşılarını, bakımlarını ve beslenmelerini gönüllü olarak yapan bir grup hayvan severiz. Bu sitede 10 giriş kapısı var. Aynı zamanda otopark kapılarımız var. Bu otopark kapıları açıldığında köpekler içeri giriyor. 600 haneli bir bite olduğu için köpekler bir şekilde içeri giriyor. Sadece iki ana noktada güvenlik noktası var. Biz hayvan severler sokak köpeklerini nerede görürsek doyurma eylemini yapmayı bir hak olarak görüyoruz. Hayvan hakları kanunu gereği ben bu hakkımı kullanıyorum. Kanuni bir hak biz kanuni haklarımızı kullanıyoruz. Ben bir kediye, kuşa, köpeğe bir kap yemek veriyorum diye size yönetimi bize ceza kesemez.

TEHDİT EDİYORLAR

Site yönetimleri idari para cezaları kesme hakları yok. Kanunda bunun karşılığı dahi yok. Site yönetimi kendini devlet yerine koyamaz. 6 ay önce üç kişiye aidat cezası kesildiği ile ilgili avukat tarafından bize bilgi verildi. Elbette ödemedik çünkü bunun bir yasal karşılığı yok. Avukatımız bunların kanuna aykırı olduğunu söyledi. Biz hırsızlık yapmıyoruz, adam öldürmüyoruz, kimseyi dolandırmıyoruz. Sadece bir hayvanı besliyoruz. Bize tutanak tutular ve telefonla tehdit ettiler. Tüm belgelerimiz elimizde var. Bu kadar baskıyı sadece sokakta gördüğümüz hayvanları beslediğimiz için alıyoruz. Gerçekten artık endişeleniyoruz. Başımıza bir şey gelmesinden korkuyoruz”

 

Kavanium site yönetimi hayvan severlere ceza kesiyor

# İzmit, VAR, ceza, para

16 Nis 2024 - 22:46 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Insaf - Hayvansever olduğunu iddia edenler dünyanın kendi etraflarında döndüğünü sanmaktan vazgeçmeliler.

Çoluk çocuklar yaşlı insanlar yaralanıyor. "Aşısını yaptırıyoruz vs vs" bahanelerin ardına sığınarak , diğer insanları yok sayamazsınız.

Siz "bu köpekleri beslemek benim hakkım" diye diretirseniz, yönetim de "ceza kesmek de benim hakkım" der, zira orada sizden başka oturan diğer sakinlerin de bazı hakları var ve bunu onlar da savunmak isteyince hemen "vay hayvan düşmanları" diye yaftalayamazsınız.

Köpek dışkılarını da topluyor musunuz mesela ?

Yahut o hayvancağızlar herhangi birine ola ki saldırırsa, hayvanseverlerden oluşan nöbetçi yardım timi hazır bulundurup, saldırıya uğrayan kişileri yaralanmadan kurtarabiliyor musunuz ?

Hiçbirşey tek taraflı olmaz, olamaz, bu nedenle, insanların yaşam alanları insanlara ait olmalıdır.

Hiç kimse sizinle aynı fikri paylaşmıyor diye hayvan düşmanı olamaz.

Hayvansever olduğunuzu iddia ederek toplum yaşamının gerektirdiği kuralları hiçe sayamazsınız. Bir site yahut apartmanda oturuyorsanız, oradaki "insanlar için" konulan kurallara uymak zorundasınız.

O zaman trafikte de kurallara uymayan sürücülere hiç ceza yazılmasın madem, sizin mantığınıza göre bu sonuç çıkıyor ortaya...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 23:56
04

Kavaniumlu - Bizde doğa hayvan seviyoruz ama müstakil evimizde besliyoruz.

Site adındanda anlaşılacağı gibi toplu yaşam alanı ve ortak alan. Yani diğer komşularında o bahçede hakkı var sonuçta onunda tapusu var.

Çok zor değil toplanın dilekçe veein oylama yapın bakalım 600 haneden kaçı razı site içindeki hayvanlara..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 23:46
03

Kötü Komşular - bu kötü komşuları etrafı rahatsız eden tipleri kimse çekmek zorunda değil..bir kap yemek veriyormuş , köpek orayı sahiplensin çocuklara vb saldırsın rahatsızlık versin en ufak umrunda değil...yapılacak en iyi şey bunlari aile hayatı düzgün olan site icinde barındırmamak.. imza toplayın mahkemeye verin hakkınızı arayın ..site içinde başıboş köpek beslemek ne demek ? bu kadar arsizlik utanmazlik terbiyesizlik olabilir mi ? bu etrafa zarar veren tipleri imza ile mahkeme ile siteden atın.. kimse kimsenin eziyetini çekmek zorunda değil.. hayvanları bahane eden ucuz kabadayı tiplere katlanmayın..insanların huzur içinde yaşamlarını sürdürme hakkı var. hak çiğneyenlere sabır göstermeyin.. bu kişileri aranızdan atın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 23:21
02

Imza Toplayın Atın - aleni yalan söylemekten erinmeyen bu kişilere yapılacak en iyi şey rahatsız ettikleri komşuları imza toplasın. bu etrafa zarar veren rahatsız eden şahısları siteden atın..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 23:17
01

Gofret Nagi - Site içerisine giren hayvanları tekemeleye başladılar. Bu konuda yardım istiyoruz. HAYVANLAR VE HAYVAN SEVERLER ZOR DURUMDA.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 23:13
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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