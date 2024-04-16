Kavanium site yönetimi hayvan severlere ceza kesiyor

BİNALARA ASTI

Site içinde bulunan kedi ve köpeklere uygun noktalarda mama ve su verdikleri için tehdit edildiklerini ve para cezası ile karşı karşıya bırakıldıklarını belirtti. Site yönetiminin binaların girişine astığı yazıda, “Son günlerde gelen yoğun şikayetler üzerine bugün itibariyle tespit edilmesi ve görülmesi halinde site içiresinde kedi ve köpek besleyenlere, site içerisine mama veya benzeri yiyecek bırakanlara, bilerek ve isteyerek köpekleri kapıdan içeri alanlara aidat cezası uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

10 KAPI, 600 HANE VAR

Hayvan severlerin görüşü şöyle:

“-Buradaki sokak hayvanlarının aşılarını, bakımlarını ve beslenmelerini gönüllü olarak yapan bir grup hayvan severiz. Bu sitede 10 giriş kapısı var. Aynı zamanda otopark kapılarımız var. Bu otopark kapıları açıldığında köpekler içeri giriyor. 600 haneli bir bite olduğu için köpekler bir şekilde içeri giriyor. Sadece iki ana noktada güvenlik noktası var. Biz hayvan severler sokak köpeklerini nerede görürsek doyurma eylemini yapmayı bir hak olarak görüyoruz. Hayvan hakları kanunu gereği ben bu hakkımı kullanıyorum. Kanuni bir hak biz kanuni haklarımızı kullanıyoruz. Ben bir kediye, kuşa, köpeğe bir kap yemek veriyorum diye size yönetimi bize ceza kesemez.

TEHDİT EDİYORLAR

Site yönetimleri idari para cezaları kesme hakları yok. Kanunda bunun karşılığı dahi yok. Site yönetimi kendini devlet yerine koyamaz. 6 ay önce üç kişiye aidat cezası kesildiği ile ilgili avukat tarafından bize bilgi verildi. Elbette ödemedik çünkü bunun bir yasal karşılığı yok. Avukatımız bunların kanuna aykırı olduğunu söyledi. Biz hırsızlık yapmıyoruz, adam öldürmüyoruz, kimseyi dolandırmıyoruz. Sadece bir hayvanı besliyoruz. Bize tutanak tutular ve telefonla tehdit ettiler. Tüm belgelerimiz elimizde var. Bu kadar baskıyı sadece sokakta gördüğümüz hayvanları beslediğimiz için alıyoruz. Gerçekten artık endişeleniyoruz. Başımıza bir şey gelmesinden korkuyoruz”