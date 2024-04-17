Cumhuriyet Bulvarı’ndaki mazgallar çok kokuyor

Bulvarın mazgallarının temizlenmemesi nedeniyle koktuğunu belirten vatandaşlar mazgalların bur an önce temizlenmesini istiyor. Vatandaşlar, “ Ramazan ayında bulvar üzerinde verilen iftarlar, yeme içme yerlerinden gelen sular mazgallarda birikiyor. Bu mazgallar bu süreçte temizlenmediği için havaların ısınması ile birlikte kokmaya başladı. Eğer kısa zamanda temizlenmezse çok daha fazla kokmaya başlayacak. Belediyenin bir an önce mazgalları temizlemesini ve mazgal temizliğini rutin hale getirmesini istiyoruz” dedi.