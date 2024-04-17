Cumhuriyet Bulvarı’ndaki mazgallar çok kokuyor

Bulvarın mazgallarının temizlenmemesi nedeniyle koktuğunu belirten vatandaşlar mazgalların bur an önce temizlenmesini istiyor. Vatandaşlar, “ Ramazan ayında bulvar üzerinde verilen iftarlar, yeme içme yerlerinden gelen sular mazgallarda birikiyor. Bu mazgallar bu süreçte temizlenmediği için havaların ısınması ile birlikte kokmaya başladı. Eğer kısa zamanda temizlenmezse çok daha fazla kokmaya başlayacak. Belediyenin bir an önce mazgalları temizlemesini ve mazgal temizliğini rutin hale getirmesini istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.