İlyas Amca yardım istiyor

İzmit Belediyesi’nin kendi arazisini işgal ederek yol yaptığını söyleyen Beyaz, “Benim arazimi işgal eden belediye 30 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde bir yol yaptı. Benim yerimi benden habersiz işgal ettiler. Neden gelip burada yol yaptılar bilmiyorum. Belediyeye gittim ama hiç muhatap bulamadım. Ben arazimi geri istiyorum. Gerçekten çok mağdurum. Belediye bize sormadan bunu nasıl yapar. Tapulu arazimi aldılar ve şimdi muhatap bile olmuyorlar. Ben yetkililerden yardım istiyorum. Bana yardım etsinler” dedi.