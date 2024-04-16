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Santral Sağlık Ocağı taşınıyor

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Yıllardır taşınması gündemde olan Santral Sağlık Ocağı nihayet yeni yerine geçiyor. Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yanındaki eski Onkoloji Hastanesi’ne taşınacak sağlık ocağındaki 10 aile hekimine tebligatlar gönderildi. Önümüzdeki hafta taşınma işlemlerinin başlaması bekleniyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Santral Sağlık Ocağı taşınıyor mask
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SONUNDA BOŞALTILIYOR

İzmit Cedit Mahallesi’nde bulunan, halk arasında ölüm yokuşu olarak da bilinen Gazanfer Bilge Bulvarı’nın üzerindeki Santral Sağlık Ocağı sonunda taşınıyor. 10 aile hekiminin hizmet verdiği bina deprem yönetmeliklerine aykırı olduğu ve birçok bölümü kullanılmadığı için atıl duruma düştü. Uzun zamandır yıkılması gündemde olan binanın boşaltılması için İl Sağlık Müdürlüğü, 10 aile hekimine tebligat gönderdi. Tebligatları alan hekimlerin kendileri için hazırlanan Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yanında bulunan eski Onkoloji Hastanesi binasına taşınması bekleniyor. Taşınma işlemlerinin önümüzdeki hafta başlayacağı aktarıldı.

TEBLİGATLAR GÖNDERİLDİ

Karabaş, Cedit, 28 Haziran, Erenler gibi büyük mahallelerin hizmet aldığı Santral Sağlık Ocağı, 2018 yılında Tuana Evleri’nin yanında bulunan 2 parselde aile sağlığı merkezi yapılması şartı ile 10 yıllığına Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Devir işleminin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen verilen arazide yeni bir sağlık tesisi yapılmadı ve sağlık ocağı taşınmadı. Ancak Şehir Hastanesi’nin açılması ile boşalan Onkoloji Hastanesi, aile sağlığı merkezi olarak yeniden düzenlendi. Söz konusu binaya Santral Sağlık Ocağı’nda bulunan 10 aile hekiminin taşınması için İl Sağlık Müdürlüğü tebligatları gönderdi.

BİR HAFTA İÇİNDE TAŞINACAKLAR

Tebligatların ardından hekimlerin taşınması için binada temizlik çalışmaları başladı. Temizlik çalışmalarının önümüzdeki hafta bitmesi ve doktorların sırayla taşınması planlanıyor. Geçici olarak onkoloji binasında kalacak olan hekimler, daha sonra Halk Sağlığı binasının yerine yapılacak yeni sağlık tesisine taşınacak. Böylece aralarında İzmit’in büyük mahallelerinin yararlandığı aile hekimleri kalıcı bir yere kavuşacak.

BÜYÜKŞEHİR YIKACAK

Doktorların taşınmasının ardından Büyükşehir Belediyesi kendisine devredilen Santral Sağlık Ocağı binasının yıkımını gerçekleştirecek. Yıkımın ardından açılacak yeni alanın Büyükşehir tarafından otopark ve yeşil alan olarak vatandaşların kullanımına açması bekleniyor. Alan ile ilgili projelendirme çalışması da yapılacak.

 

Santral Sağlık Ocağı taşınıyor

 

TEHLİKELİ NOKTADA

Daha önce ciddi birçok kazanın yaşandığı Santral Sağlık Ocağı binasındaki aile hekimliklerinin taşınmasıyla bina en kısa zamanda yıkılacak.

# Büyükşehir, İzmit, Kocaeli, hizmet, hafta, yeni

16 Nis 2024 - 22:52 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Izmitli - kazanamıyorum diyen varsa plakasını ortalama otomobil parasına alırım. Yok o paraya ben hattımı vermem diyorsanız para kazanmadığınız bir iş için milyonlar istemeye yüzünüz kızarmıyor mu?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 23:07

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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