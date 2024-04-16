Santral Sağlık Ocağı taşınıyor

SONUNDA BOŞALTILIYOR

İzmit Cedit Mahallesi’nde bulunan, halk arasında ölüm yokuşu olarak da bilinen Gazanfer Bilge Bulvarı’nın üzerindeki Santral Sağlık Ocağı sonunda taşınıyor. 10 aile hekiminin hizmet verdiği bina deprem yönetmeliklerine aykırı olduğu ve birçok bölümü kullanılmadığı için atıl duruma düştü. Uzun zamandır yıkılması gündemde olan binanın boşaltılması için İl Sağlık Müdürlüğü, 10 aile hekimine tebligat gönderdi. Tebligatları alan hekimlerin kendileri için hazırlanan Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yanında bulunan eski Onkoloji Hastanesi binasına taşınması bekleniyor. Taşınma işlemlerinin önümüzdeki hafta başlayacağı aktarıldı.

TEBLİGATLAR GÖNDERİLDİ

Karabaş, Cedit, 28 Haziran, Erenler gibi büyük mahallelerin hizmet aldığı Santral Sağlık Ocağı, 2018 yılında Tuana Evleri’nin yanında bulunan 2 parselde aile sağlığı merkezi yapılması şartı ile 10 yıllığına Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Devir işleminin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen verilen arazide yeni bir sağlık tesisi yapılmadı ve sağlık ocağı taşınmadı. Ancak Şehir Hastanesi’nin açılması ile boşalan Onkoloji Hastanesi, aile sağlığı merkezi olarak yeniden düzenlendi. Söz konusu binaya Santral Sağlık Ocağı’nda bulunan 10 aile hekiminin taşınması için İl Sağlık Müdürlüğü tebligatları gönderdi.

BİR HAFTA İÇİNDE TAŞINACAKLAR

Tebligatların ardından hekimlerin taşınması için binada temizlik çalışmaları başladı. Temizlik çalışmalarının önümüzdeki hafta bitmesi ve doktorların sırayla taşınması planlanıyor. Geçici olarak onkoloji binasında kalacak olan hekimler, daha sonra Halk Sağlığı binasının yerine yapılacak yeni sağlık tesisine taşınacak. Böylece aralarında İzmit’in büyük mahallelerinin yararlandığı aile hekimleri kalıcı bir yere kavuşacak.

BÜYÜKŞEHİR YIKACAK

Doktorların taşınmasının ardından Büyükşehir Belediyesi kendisine devredilen Santral Sağlık Ocağı binasının yıkımını gerçekleştirecek. Yıkımın ardından açılacak yeni alanın Büyükşehir tarafından otopark ve yeşil alan olarak vatandaşların kullanımına açması bekleniyor. Alan ile ilgili projelendirme çalışması da yapılacak.

TEHLİKELİ NOKTADA

Daha önce ciddi birçok kazanın yaşandığı Santral Sağlık Ocağı binasındaki aile hekimliklerinin taşınmasıyla bina en kısa zamanda yıkılacak.