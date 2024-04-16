Şehir Hastanesi tramvayında normal ulaşıma geçiş çalışması

MAKASLARDA ÇALIŞMA BİTMEDİ

Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı projesi seçim öncesi tamamlanarak test sürüşlerine başladı. 17 Mart’ta da Ulaşım ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun katılımıyla tören düzenlenmiş, seferler başlamıştı. Ramazan

Ancak test sürüşlerinde sadece bir tramvay çalışması nedeniyle hastaneye ulaşım noktasında vatandaşların sorunu çözülmedi. Halen, yarım saatte bir Kanalboyu ile Kocaeli Şehir Hastanesi sarasında sefer yapılabiliyor.

Vatandaşlar test sürüşlerinin bitmesini ve normal ulaşım sistemine geçilmesini talep ediyor. Ancak Akçaray hattı ile Şehir Hastanesi arasındaki makasların sinyalizasyon çalışmasının henüz bitmemesi nedeniyle normal sürüşlere geçişin bu süreçte yapılmayacağı öğrenildi.

EN KISA ZAMANDA SORUN ÇÖZÜLECEK

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan hatta makaslarda sinyalizasyon bitirildikten sonra Büyükşehir’e devir işlemleri tamamlanarak hem paralı, hem de normal ulaşıma geçilecek. Sinyalizasyon tamamlandığında Terminal-Şehir Hastanesi, Kuruçeşme-Şehir Hastanesi seferleri başlatılacak. Bu çalışmanın yaklaşık 15 gün içinde tamamlanması ve 1 Mayıs itibariyle vatandaşların büyük sıkıntı yaşadığı hastane ulaşım sorunun çözülmesi bekleniyor.