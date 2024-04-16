Şehir Hastanesi tramvayında normal ulaşıma geçiş çalışması

MAKASLARDA ÇALIŞMA BİTMEDİ
Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı projesi seçim öncesi tamamlanarak test sürüşlerine başladı. 17 Mart’ta da Ulaşım ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun katılımıyla tören düzenlenmiş, seferler başlamıştı. Ramazan
Ancak test sürüşlerinde sadece bir tramvay çalışması nedeniyle hastaneye ulaşım noktasında vatandaşların sorunu çözülmedi. Halen, yarım saatte bir Kanalboyu ile Kocaeli Şehir Hastanesi sarasında sefer yapılabiliyor.
Vatandaşlar test sürüşlerinin bitmesini ve normal ulaşım sistemine geçilmesini talep ediyor. Ancak Akçaray hattı ile Şehir Hastanesi arasındaki makasların sinyalizasyon çalışmasının henüz bitmemesi nedeniyle normal sürüşlere geçişin bu süreçte yapılmayacağı öğrenildi.
EN KISA ZAMANDA SORUN ÇÖZÜLECEK
Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan hatta makaslarda sinyalizasyon bitirildikten sonra Büyükşehir’e devir işlemleri tamamlanarak hem paralı, hem de normal ulaşıma geçilecek. Sinyalizasyon tamamlandığında Terminal-Şehir Hastanesi, Kuruçeşme-Şehir Hastanesi seferleri başlatılacak. Bu çalışmanın yaklaşık 15 gün içinde tamamlanması ve 1 Mayıs itibariyle vatandaşların büyük sıkıntı yaşadığı hastane ulaşım sorunun çözülmesi bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitlee - Açılsın Artık Bekliyoruz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.