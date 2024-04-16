Kocaeli'ye özgü türküler seslendirildi

ÖNCE SERGİ AÇILIŞI ŞİMDİ DE KONSER

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 15-22 Nisan Turizm Haftası sebebiyle çeşitli programlar düzenliyor. İlk olarak plastik sanatlar dergisini hafta kapsamında açan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Özümüzden Türkümüze Konseri’ni gerçekleştirdi. İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki konserde şefliğini Yasin Koçman'ın yaptığı Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen'in de yerinde takip ettiği konserde başta Kocaeli'ye özgü türküler olmak üzere pek çok türkü seslendirildi.

SOLİSTLER TEK TEK DE TÜRKÜ SÖYLEDİ

İlk olarak koro türküleri seslendirirken daha sonra solistler tek tek sahne aldı. Konseri yerinde takip edenler alkışlarla ve telefon flaşlarıyla eserlere eşlik etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen konser sonunda Şef Yasin Koçman'a sahneye çıkarak teşekkür etti ve çiçek takdiminde bulundu. Program sonunda koro üyeleri ve konseri yerinde takip edenler hep birlikte sahneye çıktı, fotoğraf çekildi. Kısa bir konuşma yapan İl Müdürü Taşdelen “Kocaeli için herkes ‘Sanayi ve Teknoloji şehri’ diyordu ama artık Kocaeli için bir kültür ve turizm kenti de diyebiliyoruz” dedi.