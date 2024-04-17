Araç muayenesinde yeni dönem başladı! Artık TÜVTÜRK’te zorunlu değil

TÜVTÜRK'te yeni dönem başladı. Araç sahiplerinin düzenli olarak gerçekleştirmesi gereken muayene prosedürleri hakkında TÜVTÜRK tarafından önemli bir bilgilendirme mesajı paylaşıldı. Araçların güvenliğini ve çevreye duyarlılığını artırmayı hedefleyen bu çağrıda, gelecekte atılacak adımlarla ilgili detaylı bilgiler yer aldı.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 25 milyonun üzerinde araç bulunmakta olup, bu araçların sınıflarına ve yaşlarına göre belirli periyotlarla TÜVTÜRK istasyonlarında muayene edilmeleri gerekmektedir.

Muayenesi yapılmamış araçların trafiğe çıkması yasaklanırken, yeni bir otomobil satın alan sürücüler için ilk 3 yıl boyunca muayene yaptırması zorunlu değil. Bu sebeple, 2021 ve daha önceki yıllara ait olan tüm araç sahipleri, muayene sürelerinin geldiğinde hızlıca TÜVTÜRK istasyonlarına başvurmak durumundadır. Ancak, bu yoğunluk bir dizi soruna yol açarken, bu durumun önüne geçmek adına TÜVTÜRK tarafından çeşitli yeni adımlar atılıyor.

Kaynak: Yeniçağ