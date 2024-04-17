Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: KDV’de artış yapmadık

ABONE OL Google News Sayfamız

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV oranlarında artış yapmadıklarını, suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alındığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: KDV’de artış yapmadık mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Hazine ve Maliye Bakanlığı temel gıdada KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin bazı işletmelerce suistimal edildiğini belirterek yeni bir düzenlemeye gitti.

Düzenlemeyle birlikte lokantaların hizmetlerini, et, su, meyve suyu gibi gıda malzemesi satışı göstererek yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV ile faturalandırmasının önüne geçilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından düzenlemeyle ilgili KDV artışı yapılmadığını belirtti.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz."

Gelir İdaresi Başkanlığı da KDV oranlarında herhangi bir artış yapılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Başkanlığımız internet sitesinde yer alan 51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağının bazı basın ve yayın organları tarafından yanlış anlaşıldığı ve KDV oran artışı şeklinde haberler yapıldığı görüldüğünden aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, hazırlanan Tebliğ taslağı ile KDV oranlarında herhangi bir artış yapılması söz konusu değildir.

Tebliğ taslağı uygulamada görülen yanlışların düzeltilmesi ve suistimallerin önlenmesine yönelik hazırlanmıştır.

Gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 1 iken, yeme içme sektöründe KDV oranı yüzde 10 dur.

Ancak, yeme içme sektöründe bulunan bazı lokantaların oran farklılığını istismar ettiği ve rekabet eşitliğini bozduğu tespit edilmiştir.

Lokanta veya kafelerin, yeme içme hizmeti karşılığında yüzde 10 KDV hesaplaması gerekirken, bu hizmet yerine tıpkı bir market gibi et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış göstererek yüzde 1 oranında KDV hesaplayarak fiş veya fatura düzenlediği görülmüştür.

Bakanlığımız, bu istismarın önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek maksadıyla konuya açıklık getiren Tebliğ taslağını hazırlamış ve internet sitesinde yayınlamıştır.

Ancak, konunun oran artışı şeklinde haber yapılması üzülerek ve hayretle karşılanmıştır. Zira KDV oran değişikliklerinin Kanunun verdiği yetki çerçevesinde sadece Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılabileceği çok açıktır.

Tebliğ taslağında, yeme içme hizmeti sunan lokanta, kafe, pastane gibi işletmelerin, kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin ederek buralarda sattıkları ürünler için %10 oranında KDV hesaplayacakları hususu açıkça belirtilmiş ve vergi kaybının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Sonuç olarak Tebliğ ile yapılan düzenleme, yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçilmesini amaçlamakta, KDV oranlarında herhangi bir artış getirmemektedir."

Kaynak: Haber Merkezi

# hizmet, yeni, sosyal

17 Nis 2024 - 01:40 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.650.543 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON VE MUTFAK ELEMANI ARANIYOR

Yahyakaptan da bulunan kafemizde görevlendirilmek üzere, deneyimli GARSON VE MUTFAK ELEMANI alınacaktır. Tel: 0532 780 35 76

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak,Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır.Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERKEK PERSONEL ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücr...

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap palet ve kereste fabrikasında çalışacak ELEMANLAR alınacaktır. Maaş+ Ssk+ Yemek+ Yol FURKAN AMBALAJ VE KERESTECİLİK Özdilek AVM Karşısı Uzunç...

KURYE VE YARDIMCI ARANIYOR

En az B sınıfı ehliyetli Motosiklet kullanabilen, KURYE VE YARDIMCI aranıyor. Tel: 0505 684 41 58

DAMPERLİ TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Başiskele’de bulunan firmamıza TECRÜBELİ DAMPERLİ TIR ŞOFÖRÜ alınacaktır. Tel: 0533 303 78 79- 0532 470 92 41

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

KOMİ ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, 18 – 25 yaş arası KOMİ alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 545 623 51 20

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL