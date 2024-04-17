Traktörünü yıkamak için girdiği gölde mahsur kaldı

Çiller Mahallesi'nde yaşayan Fevzi O. (53) yıkamak için traktörünü Arıklar Göleti'ne soktu.
Bir süre sonra batmaya başlayan aracını tüm çabasına rağmen çıkartamayan Fevzi O, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Fevzi O, botla gölete giren itfaiye ekiplerince karaya çıkartılırken traktör de iş makinası yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.