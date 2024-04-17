AK Parti Kocaeli Erdoğan'a gidiyor

ERDOĞAN’I DİNLEYECEKLER
Dün geceden Ankara’ya giden AK Parti Kocaeli yöneticileri, bugün TBMM’deki grup toplantısına katılacak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dinleyecek. Grup toplantısı ziyaretinde İl Teşkilatı’nın yanı sıra Milletvekilleri de hazır bulunacak.
EN GÜÇLÜ DESTEK KOCAELİ’DEN
AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, “Kocaeli Teşkilatı, ilk günden bu yana Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği veren teşkilatlardan biri oldu. Çarşamba günü de İl Yönetimi olarak yerel seçimler sonrasında gerçekleştirilecek ilk grup toplantısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olacağız” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.