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Kocaeli’de 4 ilçe elektriksiz kalacak  (17 Nisan Kocaeli Elektrik Kesintisi)

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SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’de 17 Nisan’da 4 ilçede elektrikler kesilecek.

Kocaeli’de 4 ilçe elektriksiz kalacak  (17 Nisan Kocaeli Elektrik Kesintisi) mask
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Kocaeli’de 17 Nisan’da SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında 4 ilçede elektrikler kesilecek. Kandıra, Gebze, Kartepe, Dilovası’nda kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:

PK Koduİl İlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
58897KOCAELİKANDIRA CEBECI, CEBECİ AMBAR, AMBAR SK., CEBECI, CEBECI DAR, CEBECI YAMAÇ, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., ÇAKIR, ÇAKIR SK., DAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., ERİKLİ SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., SARP SK., SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., ŞİRİNEVLER SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD.17.04.202409:0015:30
58981KOCAELİGEBZE GÜZELLER, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA 502. SK., 502/4. SK., 712/1., 712/1. SK., 712/2. SK., 713/1., 713/1. SK., 714. SK., 715. SK., 718. SK., 719. SK., 720. SK., 720/1. SK., 722. SK., 723. SK., 726. SK., 727. SK., 727/1. SK., 727/2. SK., 727/3., 727/3. SK., 728., 729., 734. SK., 734/1. SK., 734/2. SK., 735., 735. SK., 736. SK., 737., 737. SK., 737/1., 737/1. SK., 738., 738. SK., 738/1. SK., 738/2. SK., 739. SK., 740., 740. SK., 741. SK., 742. SK., 742/1. SK., 743., 743. SK., 745. SK., 745/1. SK., 745/2. SK., 768., 769/1. SK., 772. SK., 772/1. SK., 773., 773. SK., 773/1. SK., 774., 774. SK., 844. SK., 855., 855. SK., 859/1. SK., 859/11. SK., 859/2., 859/2. SK., 859/3. SK., 859/4., 859/4. SK., 859/5., 859/5. SK., 859/6. SK., 860/1. SK., 862. SK., 863. SK., 864. SK., 864/1. SK., 864/2. SK., 865., 865. SK., 865/1. SK., 865/2. SK., 866. SK., 867. SK., 867/2. SK., 868., 868. SK., 868/1. SK., 868/10. SK., 868/2. SK., 868/3. SK., 868/5. SK., 868/6. SK., 868/7. SK., 868/8., 868/8. SK., 868/9. SK., 869. SK., 869/1. SK., 869/2. SK., 870. SK., 870/1. SK., 870/2. SK., 870/3., 870/3. SK., 870/5. SK., 871., 871. SK., 871/1., 871/1. SK., 871/2., 871/2. SK., 871/3. SK., 872. SK., 872/1. SK., 873. SK., 873/1. SK., 873/2. SK., 873/3. SK., 874. SK., 874/1. SK., 874/2., 874/2. SK., 874/3., 874/3. SK., 875., 875. SK., 875/1. SK., 876., 876. SK., 876/1. SK., 877., 877. SK., 877/1. SK., 877/2. SK., 878. SK., 879/1. SK., 879/2. SK., 879/3. SK., 880., 880. SK., 881., 881. SK., 881/1. SK., 882. SK., 882/1. SK., 883. SK., 883/1. SK., 883/2., 883/2. SK., 884. SK., 884/1. SK., 884/3. SK., 884/4. SK., 885. SK., 885/1. SK., 885/2. SK., 885/3. SK., 886. SK., 886/1. SK., 887., 887. SK., 887/1., 887/1. SK., 887/2. SK., 887/4. SK., 887/6. SK., 887/7. SK., 888., 888. SK., 888/1., 888/1. SK., 888/2. SK., 888/3. SK., 888/4. SK., 888/5., 888/5. SK., 888/6. SK., 889. SK., 889/1. SK., 889/10. SK., 889/2., 889/2. SK., 889/3. SK., 889/4. SK., 889/5. SK., 889/7. SK., 889/8. SK., 889/9. SK., 890. SK., 890/2. SK., 902/1. SK., 905/1. SK., BAHARDERE, BÜLBÜL CD., ÇOBAN MUSTAFAPAŞA CD., ERENLER, ERENLER CD., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA CD., MADENCILER, MADENCİLER CD., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., ÖZGÜR CD., SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ CD., SOMA MADEN SEHITLERI, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ BLV, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD.17.04.202408:3016:00
59002KOCAELİKARTEPE BALABAN, NUSRETİYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AKVİLLA KONUTLARI SİTE YOLU SK, ALAYLI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ATILAY SK., AYDINTEPE, BALABAN CUMHURİYET CD., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK. SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DIZDAROGLU, DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., FİLİZLER SK, GÜLBAHÇE, GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERİ SK., HOCALAR SK., İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, İZMİT CD., KADİR ASLAN SK, KANAAT SK., KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARALI SK., KARPUZLUK SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KORUCU SK., KUPLAY SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDİYE CD., MOLLAGARİP SK., NUSRETİYE İZMİT CD., ORTAKLAR SK., ÖMERLİ SK., ÖZMEN SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNYOL SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELİ SK., TUROĞLU SK, TUZLA SK., VAROL SK., YAKIN SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK17.04.202409:0017:00
59008KOCAELİDİLOVASI DILISKELESI, DİLİSKELESİ 728. SK., 728/1. SK., 729. SK., 729/3. SK., 730. SK., 800. SK., 800/1. SK., ADNAN MENDERES CD., CUMHURIYET17.04.202413:0015:00

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit, Kocaeli, ilçe, Gebze, Kartepe

17 Nis 2024 - 01:03 Kocaeli- Yaşam --- Okunma

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