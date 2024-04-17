Kocaeli’de 4 ilçe elektriksiz kalacak  (17 Nisan Kocaeli Elektrik Kesintisi)

Kocaeli’de 17 Nisan’da SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında 4 ilçede elektrikler kesilecek. Kandıra, Gebze, Kartepe, Dilovası’nda kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|58897
|KOCAELİ
|KANDIRA
|CEBECI, CEBECİ
|AMBAR, AMBAR SK., CEBECI, CEBECI DAR, CEBECI YAMAÇ, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., ÇAKIR, ÇAKIR SK., DAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., ERİKLİ SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., SARP SK., SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., ŞİRİNEVLER SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD.
|17.04.2024
|09:00
|15:30
|58981
|KOCAELİ
|GEBZE
|GÜZELLER, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA
|502. SK., 502/4. SK., 712/1., 712/1. SK., 712/2. SK., 713/1., 713/1. SK., 714. SK., 715. SK., 718. SK., 719. SK., 720. SK., 720/1. SK., 722. SK., 723. SK., 726. SK., 727. SK., 727/1. SK., 727/2. SK., 727/3., 727/3. SK., 728., 729., 734. SK., 734/1. SK., 734/2. SK., 735., 735. SK., 736. SK., 737., 737. SK., 737/1., 737/1. SK., 738., 738. SK., 738/1. SK., 738/2. SK., 739. SK., 740., 740. SK., 741. SK., 742. SK., 742/1. SK., 743., 743. SK., 745. SK., 745/1. SK., 745/2. SK., 768., 769/1. SK., 772. SK., 772/1. SK., 773., 773. SK., 773/1. SK., 774., 774. SK., 844. SK., 855., 855. SK., 859/1. SK., 859/11. SK., 859/2., 859/2. SK., 859/3. SK., 859/4., 859/4. SK., 859/5., 859/5. SK., 859/6. SK., 860/1. SK., 862. SK., 863. SK., 864. SK., 864/1. SK., 864/2. SK., 865., 865. SK., 865/1. SK., 865/2. SK., 866. SK., 867. SK., 867/2. SK., 868., 868. SK., 868/1. SK., 868/10. SK., 868/2. SK., 868/3. SK., 868/5. SK., 868/6. SK., 868/7. SK., 868/8., 868/8. SK., 868/9. SK., 869. SK., 869/1. SK., 869/2. SK., 870. SK., 870/1. SK., 870/2. SK., 870/3., 870/3. SK., 870/5. SK., 871., 871. SK., 871/1., 871/1. SK., 871/2., 871/2. SK., 871/3. SK., 872. SK., 872/1. SK., 873. SK., 873/1. SK., 873/2. SK., 873/3. SK., 874. SK., 874/1. SK., 874/2., 874/2. SK., 874/3., 874/3. SK., 875., 875. SK., 875/1. SK., 876., 876. SK., 876/1. SK., 877., 877. SK., 877/1. SK., 877/2. SK., 878. SK., 879/1. SK., 879/2. SK., 879/3. SK., 880., 880. SK., 881., 881. SK., 881/1. SK., 882. SK., 882/1. SK., 883. SK., 883/1. SK., 883/2., 883/2. SK., 884. SK., 884/1. SK., 884/3. SK., 884/4. SK., 885. SK., 885/1. SK., 885/2. SK., 885/3. SK., 886. SK., 886/1. SK., 887., 887. SK., 887/1., 887/1. SK., 887/2. SK., 887/4. SK., 887/6. SK., 887/7. SK., 888., 888. SK., 888/1., 888/1. SK., 888/2. SK., 888/3. SK., 888/4. SK., 888/5., 888/5. SK., 888/6. SK., 889. SK., 889/1. SK., 889/10. SK., 889/2., 889/2. SK., 889/3. SK., 889/4. SK., 889/5. SK., 889/7. SK., 889/8. SK., 889/9. SK., 890. SK., 890/2. SK., 902/1. SK., 905/1. SK., BAHARDERE, BÜLBÜL CD., ÇOBAN MUSTAFAPAŞA CD., ERENLER, ERENLER CD., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA CD., MADENCILER, MADENCİLER CD., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., ÖZGÜR CD., SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ CD., SOMA MADEN SEHITLERI, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ BLV, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD.
|17.04.2024
|08:30
|16:00
|59002
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BALABAN, NUSRETİYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE
|ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AKVİLLA KONUTLARI SİTE YOLU SK, ALAYLI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ATILAY SK., AYDINTEPE, BALABAN CUMHURİYET CD., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK. SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DIZDAROGLU, DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., FİLİZLER SK, GÜLBAHÇE, GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERİ SK., HOCALAR SK., İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, İZMİT CD., KADİR ASLAN SK, KANAAT SK., KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARALI SK., KARPUZLUK SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KORUCU SK., KUPLAY SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDİYE CD., MOLLAGARİP SK., NUSRETİYE İZMİT CD., ORTAKLAR SK., ÖMERLİ SK., ÖZMEN SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNYOL SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELİ SK., TUROĞLU SK, TUZLA SK., VAROL SK., YAKIN SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK
|17.04.2024
|09:00
|17:00
|59008
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|DILISKELESI, DİLİSKELESİ
|728. SK., 728/1. SK., 729. SK., 729/3. SK., 730. SK., 800. SK., 800/1. SK., ADNAN MENDERES CD., CUMHURIYET
|17.04.2024
|13:00
|15:00
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.