Şarjlı süpürge patladı, ev sahibi balkonda mahsur kaldı

Yangın saat 05.00 sıralarında Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Uluışık Caddesinde bulunan binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, prize takılı olan şarjı süpürgenin patlaması neticesinde evi duman sardı. O sırada evde uyuyan U.K. korkuyla uyandı. Evi dumanla kaplı gören ev sahibi balkona çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, balkonda mahsur kalan U.K'yi itfaiye aracıyla sepete alınarak aşağıya indirdi. Dumandan etkilenen U.K'ye oksijen verilerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise evdeki dumanları tahliye etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kocausta - Şarjlı piller patlayabiliyor. Elektrikli otolar, şarjlı süpürgeler, vs riskli !
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.