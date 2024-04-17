TBMM'de sandalye dağılımı değişti! İşte partilerin milletvekili sayıları

Yerel seçimlerde 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle CHP'nin sandalye sayısı 125'e; TBMM'de toplam milletvekili sayısı 594'e indi.

CHP'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI AZALDI

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, illerinde belediye başkanı seçildi. Milletvekillerinin belediye başkanlığı görevine başlamalarıyla bu isimlerin TBMM üyeliği de sona erdi. Böylece 129 olan CHP'nin milletvekili sayısı 125'e indi.

MHP'NİN SANDALYE SAYISI YENİDEN 50 OLDU

Öte yandan, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı bugün yeniden MHP'ye katıldı. Sancaklı'nın MHP'ye katılımıyla MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı yeniden 50 oldu. Sancaklı'nın MHP'ye katılımı sonrası, Mecliste bağımsız milletvekili sayısı 5'e düştü.

TOPLAM MİLLETVEKİLİ SAYISI 594

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesi, TİP Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi ve 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 594'e indi.

TBMM'de yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 265

Cumhuriyet Halk Partisi: 125

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 57

Milliyetçi Hareket Partisi: 50

İYİ Parti: 38

Saadet Partisi: 20

Demokrasi ve Atılım Partisi: 15

Yeniden Refah Partisi: 4

Hür Dava Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokrat Parti: 3

Emek Partisi: 2

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Demokratik Sol Parti: 1

Bağımsız Milletvekili: 5

Toplam: 594

Kaynak: AA