Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

TBMM'de sandalye dağılımı değişti! İşte partilerin milletvekili sayıları

ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart'taki yerel seçimlerde CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın illerinde belediye başkanı seçilmesi sonrası 129 olan CHP'nin milletvekili sayısı 125'e indi. TBMM'de toplam milletvekili sayısı ise 594'e düştü.

TBMM'de sandalye dağılımı değişti! İşte partilerin milletvekili sayıları mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yerel seçimlerde 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle CHP'nin sandalye sayısı 125'e; TBMM'de toplam milletvekili sayısı 594'e indi.

CHP'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI AZALDI

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, illerinde belediye başkanı seçildi. Milletvekillerinin belediye başkanlığı görevine başlamalarıyla bu isimlerin TBMM üyeliği de sona erdi. Böylece 129 olan CHP'nin milletvekili sayısı 125'e indi.

MHP'NİN SANDALYE SAYISI YENİDEN 50 OLDU

Öte yandan,  Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı bugün yeniden MHP'ye katıldı. Sancaklı'nın MHP'ye katılımıyla MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı yeniden 50 oldu. Sancaklı'nın MHP'ye katılımı sonrası, Mecliste bağımsız milletvekili sayısı 5'e düştü.

TOPLAM MİLLETVEKİLİ SAYISI 594

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesi, TİP Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi ve 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 594'e indi.

TBMM'de yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 265
Cumhuriyet Halk Partisi: 125
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 57
Milliyetçi Hareket Partisi: 50
İYİ Parti: 38
Saadet Partisi: 20
Demokrasi ve Atılım Partisi: 15
Yeniden Refah Partisi: 4
Hür Dava Partisi: 4
Türkiye İşçi Partisi: 3
Demokrat Parti: 3
Emek Partisi: 2
Demokratik Bölgeler Partisi: 2
Demokratik Sol Parti: 1
Bağımsız Milletvekili: 5
Toplam: 594

Kaynak: AA

# Kocaeli, Türkiye, yeni, parti

17 Nis 2024 - 09:40 - Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.708.472 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON VE MUTFAK ELEMANI ARANIYOR

Yahyakaptan da bulunan kafemizde görevlendirilmek üzere, deneyimli GARSON VE MUTFAK ELEMANI alınacaktır. Tel: 0532 780 35 76

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak,Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır.Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERKEK PERSONEL ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücr...

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap palet ve kereste fabrikasında çalışacak ELEMANLAR alınacaktır. Maaş+ Ssk+ Yemek+ Yol FURKAN AMBALAJ VE KERESTECİLİK Özdilek AVM Karşısı Uzunç...

KURYE VE YARDIMCI ARANIYOR

En az B sınıfı ehliyetli Motosiklet kullanabilen, KURYE VE YARDIMCI aranıyor. Tel: 0505 684 41 58

DAMPERLİ TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Başiskele’de bulunan firmamıza TECRÜBELİ DAMPERLİ TIR ŞOFÖRÜ alınacaktır. Tel: 0533 303 78 79- 0532 470 92 41

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

KOMİ ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, 18 – 25 yaş arası KOMİ alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 545 623 51 20

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL