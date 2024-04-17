İnternetteki yeni tehlike: Hedefinde çocuklar var

İnternette çocuklar için tehlike yaratan uygulamalar giderek artıyor.

Son zamanlarda sıkça duyulan uygulamanın ismi Simsimi.

Daha çok çocukların kullandığı uygulamaya kendisini çocuk gibi gösteren yetişkinlerin de kayıt olduğu ortaya çıktı.

“Hem yaşı küçük olmasına rağmen yaşını küçük göstererek bu platformu çocuklarımız kullanabiliyor daha da kötüsü yaşı büyük olmasına rağmen kendisini çocuk gibi göstererek yetişkinler özellikle sapkın düşünceler içerisinde olan yetişkinler bu programı kullanabiliyorlar.” diyen Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal, “Eğer cinsel içerikli yazışmalar oluyor ise bazı talepler oluyorsa bu kişilerin pedofili olma ihtimali yüksek.” ifadelerini kullandı.

Bu şekilde çocuklarla başlayan sohbet istismar ya da tehdide kadar varabiliyor.

"ÇOCUKLAR YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ"

Uzmanlara göre aileler çocukların psikolojilerinde bir değişiklik olup olmadığını yakından takip etmeli.

Kazdal bu noktada, “Programı kullanan çocukların ve burada iletişimde olan çocukların stres ve kaygı seviyesinin çok yükselmesine eğer içinden çıkamıyorsa depresif belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.” uyarısında bulundu.

Peki aileler bu tarz uygulamalardan nasıl korunacak?

Uzmanlar ken çocukların akıllı telefon ve saatlerinde girebilecekleri uygulamarı denetleyen programlar olduğuna dikkat çekiyor.

Kaynak: NTV