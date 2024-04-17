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İsrail, İran'a nasıl karşılık verecek? İsrail basını: Karar verildi

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İsrail ordusu, İran'ın düzenlediği son saldırıya yanıt verilmeme olasılığının uzak ihtimal olduğunu belirtti. Ordu sözcüsü yaptığı açıklamada "Böyle bir saldırıya yanıt vermemek mümkün değil." dedi. İsrail basını ise İsrail ordusunun İran'a ve vekillerine nasıl bir karşı saldırı gerçekleştireceğine karar verildiğini yazdı.

İsrail, İran'a nasıl karşılık verecek? İsrail basını: Karar verildi mask
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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Israel Hayom gazetesine yaptığı açıklamada, "Böyle bir saldırıya yanıt vermemek mümkün değil. Seçtiğimiz yer ve zamanda hareket edeceğiz ve buna ilişkin herhangi bir söz gereksiz." ifadelerini kullandı.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının "başarısız" olduğunu kaydeden Hagari, "Bu (İran saldırısı), İsrail'in savunma sanayisinde yıllar içinde biriktirdiği yetenekler sayesinde engellendi. Dünyanın çok şey öğreneceği tarihi bir hava savunma savaşı sayesinde durduruldu." diye konuştu.

Hagari, "Ayrıca çok büyük bir şey oldu: ABD, İngiltere ve Fransa liderliğindeki bölgesel koalisyon havada, karada ve denizde mükemmel bir şekilde bir araya geldi ve birlikte tehditlerin yüzde 99'unu daha gerçekleşmeden önlediler. Cumartesi günkü operasyonel başarımız sayesinde artık nasıl hareket edeceğimiz konusunda birçok seçeneğe sahibiz, doğru şekilde ve uygun zamanda hareket edeceğiz ve bu konuyla ilgili herhangi bir söze gerek yok." dedi.

İsrail basını ise, İsrail ordusunun İran'a ve vekillerine nasıl bir karşı saldırı gerçekleştireceğine karar verildiğini ancak zamanlama konusunda henüz kesin verilmiş bir kararın olmadığını yazdı.

İSRAİL'İN BERLİN BÜYÜK ELÇİSİ: BUNA TEPKİ VERMEK ZORUNDAYIZ

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, İran'ın saldırısına, Tahran rejiminin askeri tesislerini hedef alarak karşılık vereceklerini ve bunun detaylarına savaş kabinesinin karar vereceğini söyledi.

Alman Welt TV'ye konuşan Prosor, İsrail'in sivil hedeflere saldırmayacağını belirtti. Prosor, "Saldırı, askeri tesislere yönelik olacaktır. Buna tepki vermek zorundayız. Bu caydırıcılığın çok net olması bölge için de önemlidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in karşılık verme kararlılığını vurgulayan ancak ayrıntı vermekten kaçınan Prosor, "Ne zaman, nerede ve nasıl? Buna savaş kabinemiz karar verecek." dedi.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ 

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

Kaynak: AA

# hava

17 Nis 2024 - 09:56 - Dünya --- Okunma

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