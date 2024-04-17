17 Nis 2024 - 10:07 - Ekonomi

Kocaeli altın fiyatları ne kadar? (Kocaeli Kuyumcular Derneği 17 Nisan 2024 altın fiyatları)

Altın yatırımı yapanlar ya da yapacak olanlar gram altının kaç TL olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. Peki 17 Nisan Çarşamba gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...