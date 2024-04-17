17 Nis 2024 - 10:11 - Ekonomi

Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? (17 Nisan 2024 Çarşamba)

Dolar ve Euro yatırımcıları 17 Nisan 2024 Çarşamba günü Dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabını merak ediyor ve araştırıyor. Detaylar ise haberimizde...