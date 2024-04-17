Cari denge şubatta 3,27 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.
Buna göre Türkiye'de cari denge şubat ayında beklentilerin altında açık verdi.
Cari işlemler hesabı şubat ayında 3,27 milyar dolar açık verdi. Cari dengenin 3,65 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu.
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.1 milyar dolar fazla verdi.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.75 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 142 milyon ABD doları olarak kaydedildi.
Portföy yatırımları 4.4 milyar dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 136 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 98 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.
Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 381 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 957 milyon dolar oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.