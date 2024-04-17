Öğrenci girişimine GTÜ’den stratejik yatırım

Girişimcilik ekosisteminin vücut bulduğu üniversitelerden birisi olan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) akademisyen ve öğrencilerinin fikir, proje ve girişimlerine desteğini devam ettiriyor. Son olarak GTÜ, gıda ve tarım teknolojilerinde, global ölçekte önemli bir etki yaratacağına inandığı GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Abdullah Duman’ın Agriverts isimli girişimine GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. (GTÜ TTO) tarafı ile yatırım yaparak girişimin %3 ortağı oldu.

Agriverts kurucusu ve GTÜ Öğrencisi Abdullah Duman, üniversiteden aldığı destek için şu ifadeleri kullandı: “ GTÜ bu yatırımla girişimci bir üniversite olduğunu ve öğrencilerini bu konuda desteklediğini bir kez daha göstermiştir. Bu yatırım sürecinin öncelikle GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar’'ın vizyonu ve GTÜ TTO biriminin katkıları ile geliştiğini ve bu vizyonun GTÜ’ye girişimcilik noktasında değer üretimine katkı sağlamasını diliyoruz ve bu girişimin ulusal- uluslararası çapta değer kazandırmasını hedefliyoruz. Yoğun Arge ve yüksek teknoloji geliştirme sürecinde, GTÜ’den aldığımız bu yatırımı nitelikli ve stratejik bir yatırım olarak görmekteyiz, gurur duyuyoruz.”

Agriverts, dikey tarım tesislerinde SaaS tabanlı üretim ve kalite kontrolleri sağlayan bitki odaklı yapay zeka teknolojisi geliştirerek işletme ve tesis verimliliğini artıran yerli bir girişim olarak öne çıkıyor. Yapay zeka teknolojisiyle akıllı bitki algılama, iklim kontrol ve besleme kontrol cihazları da geliştiren Agriverts, hızlı ölçeklenebilir yapay zeka tabanlı SaaS platformuna odaklanarak bu teknolojisini tüm dünyada geniş ölçekte kullanılabilecek kamera, sensör ve otomasyon cihazları ile entegrasyonlarını geliştiriyor.

TÜBİTAK, KOSGEB destekli girişimin çekirdek ekibinde senior yazılımcı Ahmet Lütfü Yazıcı ve Ege Üniversitesi’nde Arge çalışmaları yürüten Ziraat Mühendisi Ahmet Faruk Can Özkan yer alıyor. Danışmanlığını Gebze Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış Kutman, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Gölgen Bahar Öztekin ve özel sektörde topraksız tarım sera ve dikey tarım tesisleri kurucusu Mehmet Emekli üstleniyor. Bilişim Vadisi iş geliştirme danışmanı Serhat Duyar ise yönetim ekibinin mentorluğunu yapıyor. Agriverts, 2022 yılı son çeyreğinde TÜBİTAK BiGG Teknogirişim sermayesi kazanarak resmi olarak kuruldu. Henüz kuruluşunun 1. yılında Ege Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge serası, Bilişim Vadisi merkez ofisinde ve özel sektörden büyük ölçekli bir serada yapay zeka teknolojisinin veri toplama, Ar-Ge ve PoC çalışmalarını yaptı.

Kaynak: Bülten