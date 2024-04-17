Başkan Gökçe, baro heyetini ağırladı

31 Mart seçim sürecinin ardından mazbatasını alıp çalışmalara hızlı bir şekilde başlayan Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe’ye toplumun tüm kesimlerinden yoğun bir ilgi söz konusu. Zaman zaman misafirlerini makamında ağırlayan Başkan Gökçe’nin bu kez konuğu avukat meslektaşları oldu. 2014-2018 yılları arasında iki dönem Kocaeli Baro Başkanı olarak görev yapan Av. Sertif Gökçe, Kocaeli Baro Başkanı Av. Mehmet Gül, yönetim kurulu üyeleri Av. Kadir Caner Karakadılar, Av. Tamer Ejderoğlu ve Av. Nuriye Yılmaz’ı misafir etti. Derince’de yapılması planlanan çalışmaların görüşüldüğü ziyarette Baro çatısı altında yapılan faaliyetler de değerlendirilirken Başkan Gökçe, konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: Bülten