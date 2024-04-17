Devrilen traktörün altında can verdi

Eskişehir'in Saithalimpaşa Mahallesi'nde tarla yolunda seyreden 74 yaşındaki Zekeriya Şanlı'nın kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Şanlı, devrilen traktörün altında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerin kontrolünde Şanlı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Şanlı'nın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.