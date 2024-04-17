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Kocaeli'deki o fabrikada grev kararı

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Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Baysan Trafo fabrikasında çalışan 170 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde anlaşma çıkmadı. Sendika 6 Mayıs’ta greve çıkacağını ilan eden grev kararını fabrikaya astı.

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Kocaeli'deki o fabrikada grev kararı
Kocaeli'deki o fabrikada grev kararı
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MASADA ANLAŞMA ÇIKMADI

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Kartepe'de kurulu bulunan Baysan Trafo’da ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma çıkmadı. Arabulucu sürecinde de taraflar masada anlaşmayınca sendika grev uygulama kararını fabrikaya astı. Birleşik Metal-İş Sendikası 170 işçinin çalıştığı fabrikada 6 Mayıs’a kadar anlaşma sağlanmazsa greve çıkacak. Sendika ile işveren arasında 6 aylık ve yıllık zam üzerinde anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

 

Kocaeli'deki o fabrikada grev kararı

İŞVEREN ZAMMI YILLIK TEKLİF ETTİ

Birleşik Metal-İş Sendikası işverene verdiği sözleşme taslağında işçilerin ücretlerine ilk 6 ay yüzde 120 oranında zam istedi. Ancak işveren yıllık yüzde 91 oranında zam teklif etti. Sendika Türkiye’deki enflasyonist durumu göz önünde bulundurarak yıllık zam teklifini ret etti. Sendika işverene verdiği taslakta asgari ücret koruması, vergi düzenlemesi, her ay 2 bin lira değerinde alışveriş çeki verilmesini istedi. Ancak işverenle sendika arasında ücrettin 6 aylık mı yıllık mı yapılması noktasında anlaşma sağlanamadığı için diğer maddelerde ileri bir adım atılmadı.

Kocaeli'deki o fabrikada grev kararı

# HER, Türkiye, Kartepe

17 Nis 2024 - 10:51 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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