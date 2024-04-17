Kocaeli'deki o fabrikada grev kararı

MASADA ANLAŞMA ÇIKMADI
Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Kartepe'de kurulu bulunan Baysan Trafo’da ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma çıkmadı. Arabulucu sürecinde de taraflar masada anlaşmayınca sendika grev uygulama kararını fabrikaya astı. Birleşik Metal-İş Sendikası 170 işçinin çalıştığı fabrikada 6 Mayıs’a kadar anlaşma sağlanmazsa greve çıkacak. Sendika ile işveren arasında 6 aylık ve yıllık zam üzerinde anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.
İŞVEREN ZAMMI YILLIK TEKLİF ETTİ
Birleşik Metal-İş Sendikası işverene verdiği sözleşme taslağında işçilerin ücretlerine ilk 6 ay yüzde 120 oranında zam istedi. Ancak işveren yıllık yüzde 91 oranında zam teklif etti. Sendika Türkiye’deki enflasyonist durumu göz önünde bulundurarak yıllık zam teklifini ret etti. Sendika işverene verdiği taslakta asgari ücret koruması, vergi düzenlemesi, her ay 2 bin lira değerinde alışveriş çeki verilmesini istedi. Ancak işverenle sendika arasında ücrettin 6 aylık mı yıllık mı yapılması noktasında anlaşma sağlanamadığı için diğer maddelerde ileri bir adım atılmadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.