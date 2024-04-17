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Büyükşehir’den 23 Nisan’da Bi Dünya Eğlence

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Büyükşehir, 23 Nisan’da Ormanya’da doğa ve çevre bilincine yönelik atölyeler kuracak. Konser ve eğlenceler ise çocukların bayram neşesine coşku katacak

Büyükşehir’den 23 Nisan’da Bi Dünya Eğlence mask
Büyükşehir’den 23 Nisan’da Bi Dünya Eğlence
Büyükşehir’den 23 Nisan’da Bi Dünya Eğlence
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl da “Bi Dünya Eğlence” düzenleyecek. Ormanya’nın ev sahipliğindeki etkinlikler 22-23 Nisan tarihlerinde yapılacak. Çocuklar için Ormanya’da çevre ve doğa bilincine yönelik birbirinden renkli eğlence atölyeleri kurulacak. Kocaelili çocuklar iki gün boyunca atölye etkinliklerinin yanı sıra düzenlenecek konser ve sahne şovlarında 23 Nisan coşkusu yaşayacak.

 

Büyükşehir’den 23 Nisan’da Bi Dünya Eğlence

ORMANYA’DA Bİ DÜNYA EĞLENCE

23 Nisan’a renk katacak ve giriş alanından başlayacak olan etkinlikler, Ormanya’nın her köşesinde devam edecek. Alanda çocuklar için el becerileri, doğal lezzetler, deneyim ve sanal gerçekliği içeren 35 atölye, 5 doğada yaşam atölyesi, 11 alan etkinliği yapılacak. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan Konservatuvar, KO-MEK, Bilgievleri, Bilim Merkezi, Ormanya ve Turizm Şube Müdürlüğü birimleri alandaki atölye ve sahne etkinliklerinde görev yapacak. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antikkapı, Kağıtspor, İtfaiye ile AFAD, AKUT ve Kızılay da birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenleyecek.

 

Büyükşehir’den 23 Nisan’da Bi Dünya Eğlence

EL BECERİLERİ ATÖLYELERİ

El becerileri atölyelerinde KOMEK uçurtma yapımı atölyesi kuracak. Bilgievleri; Ahşap, Bilim Merkezi Tohum Topu, Ormanya; Deri Kolye ve Doğada Fotoğraf Çekimi, Konservatuvar; Ebru ve Geleneksel Çocuk Oyunları Atölyesi ile faaliyetlerini gerçekleştirecek. Turizm Şefliği ise Halı Dokuma Alanında çocuklara halı dokuma konusunda pratik bilgiler verecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Şakacı Hayvanlar Ritim Atölyesi ile şenliğe katılacak.

Büyükşehir’den 23 Nisan’da Bi Dünya Eğlence

Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı spor kulübü Kağıtspor da Doğada Yaşam Atölyelerinde çocuklara için izci parkuru oluşturacak. Doğal Lezzetler Atölyesinde ise geleceğin aşçıları pişen kuruvasanları süsleyecek.

 

Büyükşehir’den 23 Nisan’da Bi Dünya Eğlence

ORMAN KÜTÜPHANESİ’NDE SEVİLEN YAZARLAR

Büyükşehir alanda ayrıca Orman Kütüphanesi kuracak. Alan etkinlikleri kapsamında faaliyet gösterecek Orman Kütüphanesi’nde çocuklar için 4 yazar buluşması gerçekleştirilecek. Çocukların severek takip ettikleri yazarlar arasında yer alan; Merve Gülcemal, Lemi Filozof, Sertaç Güngör ve Ayşegül Dede Orman Kütüphanesi’ne konuk olacak. 23 Nisan Salı günü saat 18.00’de sevilen sanatçı Melis Fis, çocuklar ve aileleri için konser verecek.

 

23 ÇOCUK VE AİLESİ KARAVAN KAMPI’NDA KALACAK

Öte yandan Ormanya’da bir de Karavan Kampı kurulacak. Bu kampa “Ormanın Sesi-Dünyaya Yeşil Bir Mesaj” isimli reels video yarışmasında dereceye giren 23 çocuk katılma hakkı kazanacak. Çocuklar aileleriyle birlikte 2 gece bu kampta konaklayacak.

Büyükşehir’den 23 Nisan’da Bi Dünya Eğlence

Büyükşehir’den 23 Nisan’da Bi Dünya Eğlence

Büyükşehir’den 23 Nisan’da Bi Dünya Eğlence

Büyükşehir’den 23 Nisan’da Bi Dünya Eğlence

Büyükşehir’den 23 Nisan’da Bi Dünya Eğlence

Büyükşehir’den 23 Nisan’da Bi Dünya Eğlence

Kaynak: Bülten

# Kocaeli, HER, Büyükşehir

17 Nis 2024 - 11:08 Kocaeli- Kültür Sanat --- Okunma

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